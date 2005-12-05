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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۷

رئيس هيات مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران :

حق نداريم ايران را به چشم پوشي از غني سازي اورانيوم وادار كنيم// اروپا نه چماق دارد نه هويج

حق نداريم ايران را به چشم پوشي از غني سازي اورانيوم وادار كنيم// اروپا نه چماق دارد نه هويج

رئيس هيات مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران در گفتگويي با بيان اين مطلب كه بايد ايران را به انجام فعاليت هاي هسته اي متعارف دعوت كرد، اظهار داشت : اروپا حق ندارد ايران را از غني سازي اورانيوم منع كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، " آنجليكا بر" رئيس هيئت مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران در مصاحبه با روزنامه اتريشي استاندارد درباره ازسرگيري گفتگوهاي ايران و سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس در تاريخ 6 دسامبر ( 15 آذر) گفت: در پارلمان اروپا شاهد عقايد مختلفي درباره برنامه هاي هسته اي ايران هستيم.

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : آنچه كه اغلب نمايندگان پارلمان در خصوص آن به اتفاق نظر رسيده اند ازسرگيري گفتگوها پيرامون برنامه هاي هسته اي اين كشور و همچنين مسئله حقوق بشر است.

رئيس هيات مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران با بيان اين مطلب كه ما معتقديم كه اروپا نمي تواند به تنهايي به عنوان يك "آلترناتيو" قوي عمل كند ، خاطرنشان كرد : آمريكا بايد به نوعي حمايت خود را از روند اين گفتگوها نشان دهد .

" بر" با اشاره به اينكه ايراني ها نيز در اين ميان به برخي ضمانت ها نياز دارند، تصريح كرد : اوضاع افغانستان و عراق همواره به عنوان مشكل بزرگي براي ايراني ها به شمار مي آيد . البته اينكه اروپا بخواهد به ايراني ها ضمانت عدم حمله نظامي را بدهد بسيار خنده آور است .

رئيس هيات مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران ضمن ابراز خرسندي نسبت به گفتگوهاي مسكو با تهران بر سر حل موضوع هسته اي اين كشور گفت : ما همواره از ايراني ها خواسته ايم كه به پاي ميز مذاكره با اروپا بازگردند.

وي همچنين افزود : اروپا نه چماق دارد نه هويج !

" بر " در ادامه اين گفتگو اظهار داشت : ما بايد بدانيم كه حق اجبار ايران به چشم پوشي از غني سازي اورانيوم را نداريم  زيرا اين امر به هيچ وجه دوستانه و صلح آميز به نظر نمي رسد .

وي در توضيح گفته خود خاطرنشان كرد : ما موظفيم كه ايران را به انجام فعاليت هاي صلح آميز هسته اي دعوت كنيم. 

کد مطلب 261884

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