هيچ مبناي عقلايي براي تعليق تحقيقات هسته اي نمي بينيم/ مذاكره با اروپايي ها بايد بدون پيش شرط باشد/ ترجيح مي دهيم در درون مذاكرات به غني سازي برسيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در كنفرانسي خبري در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با اشاره به همكاري هاي شفاف و تنگاتنگ ايران و آژانس و گفتگوهاي ايران با نمايندگان كشورهاي مختلف در نشست شوراي حكام براي اطمينان سازي در خصوص صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران گفت: كشورهاي اروپايي مانند ساير كشورها آمادگي خود را براي ادامه مذاكرات اعلام كرده اند و ما از اين موضوع خرسنديم.

وي افزود: سفراي سه كشور اروپايي در دو ديدار با معاون بنده،پاسخ نامه من را به سه كشور دادند و در جلسه بعد آمادگي خود را براي مذاكره اعلام كرده اند.

لاريجاني خاطرنشان كرد : اين گام سه كشور را گامي مثبت مي دانيم و تلاش مي كنيم گفتگوها سازنده و جدي باشد و در اين مسير، به يك راه حل معقول و دست يافتني دست يابيم. عزم ما بر اين است كه مذاكرات جدي و معقول باشد.

مسوول پرونده هسته اي ايران تصريح كرد: مشوق هاي اقتصادي و موضوعاتي چون تحقيقات به نحو عام، جزو موضوع مذاكرات نيست و نبايد به حاشيه برويم.

وي با بيان اينكه از ديدگاه ما مذاكرات با اروپا يك ميدان بازي برد برد است، گفت: برد براي ايران از اين جهت است كه ايران بتواند فناوري هسته اي را براي خود داشته باشد و برد براي اروپا از اين جهت است چون مطمئن مي شود انحرافي در اين مسير نخواهد بود.

لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به شرط هاي موجود از سوي ايران و اروپا براي مذاكره به آغاز مذاكرات و نتيجه بخش بودن آن اميدوار است، افزود: من شرطي را به طور رسمي نديده ام كه اعلام شود و بحث ما از ابتدا اين بود كه مذاكرات بدون شرط برگزار شود.

مسوول پرونده هسته اي ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد مذاكرات در تهران انجام شود، گفت: ما در زمينه مكان مذاكرات مساله اي نداريم، مكان قيد مهمي نيست و مي تواند هر جايي باشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ادعاي "نتانياهو" مبني بر ضرورت حمله به تاسيسات هسته اي اظهار داشت: توصيه مي كنم اين موضوع را خيلي جدي نگيريد چون ايران كشور قدرتمندي است و از اقتدار كافي برخوردار است، ايران هدفي سخت است و كسي نمي تواند با اين لحن با ايران صحبت كند.

لاريجاني افزود: اين اولين باري نيست كه چنين صحبته ايي مي شود. هيچ وقت هم جدي گرفته نشده است.

خبرنگاري پرسيد آيا شرط مذاكره از سوي اروپا پذيرش غني سازي در كشوري ديگر مانند روسيه است كه لاريجاني پاسخ داد: موضوع مذاكره موضوع غني سازي و عدم انحراف غني سازي در خاك ايران است و اگر قرار باشد غني سازي در كشور ديگري انجام شود، بايد با آن كشور مذاكره كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه ايران براي به نتيجه رسيدن مذاكرات چه محدوده زماني در نظر گرفته است تا در صورت عدم تحقق آن غني سازي در نطنز را از سر گيرد گفت : اگر همه اهتمام كنيم به يك راه حل منطقي برسيم در چند ماه آينده خواهيم رسيد. ما به دنبال مذاكره منطقي هستيم.

لاريجاني در خصوص خريد تسليحات دفاعي از روسيه گفت: روسيه كشور دوست و همسايه ما است و از گذشته مراودات نزديكي از نظر سياسي، اقتصادي و تسليحاتي با هم داشته ايم. فكر نمي كنم چيز خيلي پرهيجاني باشد كه ايران تسليحات جديد دفاعي از روسيه تهيه كرده است.

مسوول پرونده هسته اي ايران با بيان اينكه مذاكرات خريد اين تسليحات به چند سال پيش مربوط مي شود گفت: امروز ايران هم سلاح مي خرد و هم مي فروشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص نگراني اسراييل از خريد اين تسليحات، افزود: اعلام نگراني آنها چيز تازه اي نيست.ايران براي اينكه از استحكام دفاعي برخوردار باشد چنين خريدهايي دارد و داشتن يك سيستم دفاعي مدرن امر مهمي بود كه انجام شد.

خبرنگاري پرسيد آيا مذاكره ايران با سه كشور اروپايي بدين معناست كه رويكرد ايران به سمت شرق و كشورهايي چون چين، روسيه و هند كمرنگ تر شده است، لاريجاني پاسخ داد : يكي از نقاط ممتاز ديپلماتيك ما برخورداري از يك استراتژيك موثر بود كه در آن فعاليت هاي ديپلماتيك با روسيه و چين و غير متعهدها به طور كامل دنبال شد.

وي در ادامه افزود: بعد از يك فاصله قطع مذاكرات با اروپا اهتمام كرديم كه اين مسير نيز باز شود.

خبرنگاري پرسيد اگر اروپا در مسير مذاكرات پيشنهاد كند كه تعليق در همه فعاليت هاي هسته اي معلق مانده ايران ادامه يابد، آيا ايران خواهد پذيرفت كه لاريجاني پاسخ داد: هر پيشنهادي بايد بستري معقول داشته باشد؛ ما به اميال و خواسته ها، كاري نداريم. هر گونه تعليق يك وجه عقلايي مي خواهد.

وي افزود: هيچ مبناي عقلايي براي تعليق تحقيقات هسته اي نمي بينيم چرا كه اين موضوع تدريجا به دانشگاهها نيز كشيده خواهد شد.

مسوول پرونده هسته اي ايران تاكيد كرد: ايراني ها چيزي بيشتر از ساير كشورها نمي خواهند و ما مي خواهيم همان حقوقي كه براي ژاپن، كره جنوبي، برزيل و هند قائل هستند براي ما نيز قائل باشند.

لاريجاني در خصوص ادامه تعليق نطنز اظهار داشت: دست يافتن در مذاكرات به طرحي كه هم حقوق ايرانيان به رسميت بشناسد و هم به ديگران از صلح آميز بودن آن اطمينان دهد، چندان زمان نخواهد برد.