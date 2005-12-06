شماره جديد " فصلنامه مركز زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لبنان " منتشر شد







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، شماره 45 و 46 فصلنامه الدراسات الادبيه به مديريت دكتر ويكتور الكك ، رئيس مركز زبان وادب فارسي در 640 صفحه ، به صورت چهارزبانه فارسي ، عربي ، انگليسي و فرانسه منتشر شد .

اين فصلنامه نخستين بار در سال 1959 بنيانگذاري شد و دكتر الكك از سالهاي دهه هفتاد تاكنون رياست آن را بر عهده دارد . در اين شماره مقالات و مطالبي از اساتيد و ادب فارسي از كشور هاي ايران ، لبنان ، اردن ، مصر ، كويت ، تونس ، سوريه ، مراكش و الجزاير به چاپ رسيده است .

در بخش فارسي اين فصلنامه مقالاتي همچون : آزادي تفكر ديني و بازتاب آن در بينش شهيد مطهري به قلم دكتر ويكتور الكك ، بازتاب مفهوم قرآني صبر در مخزن الاسرار نظامي به قلم طاهره دستجردي ، سينه مشروح در مثنوي مولوي به قلم محمود براتي ، بررسري تطبيقي ترجمه هاي سوره حمد نوشته شاهرخ محمد بيگي ، چشم زخم در برخي متون ادبي و ديني به قلم محمد حسن كرمي ، حضور عشق در كلام و عرفان مولوي نوشته عباس محمد زاده ، بازگشت به اصل در آثار مولوي نوشته زهره كسائيان و شب در شعر عربي و فارسي غلامرضا كريمي فرد درج شده است .



در بخش عربي اين فصلنامه مقالاتي مانند : توطئه اي براي تغيير زبان فارسي ، بررسري تطبيقي كتاب منطق الطير و " تواري الظلال في الشمس " ، تاثير ادبيات عرب بر شعر مسعود سعد سلمان ، بازخواني شعري از خاقاني و قرائت عربي از جهاني سازي ، به چاپ رسيده است .