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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۵

افسر عملياتي ارشد در موقعيت اكتشافي يكي از شركت هاي فرانسوي:

امنيت بازار گاز با قراردادهاي بلند مدت تامين مي شود

افسر عملياتي ارشد در موقعيت اكتشافي يكي از شركت هاي فرانسوي گفت: ايران بايد به طور مستمر 7/2 درصد به ظرفيت توليد گاز خود بيافزايد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، "ژان ماري دوژه" امروز در همايش الگوهاي جديد انرژي و همگرايي جهاني گفت: كشورهاي توليد كننده گاز همانند تركيه و ايران بايد با توسعه صنايع گازي خود به نياز 700 ميليارد متر مكعبي بازاردر سال 2015 ميلادي  پاسخ دهند.

وي افزود: باتوجه به رشد روز افزون مصرف گاز، اروپا از حالا به دنبال منابع گاز بوده و به سراغ بازارهاي بالقوه مي رود .

وي تصريح كرد: توليد LNG در چند سال آينده به يك بازار پررقابت براي توليد كنندگان گازتبديل مي شود به گونه اي كه بسياري از صادركنندگان گاز همانند قطر، الجزاير، ليبي و مصر به دنبال صادرات گاز طبيعي مايع به اروپا هستند تا بتوانند بازار خود را نگه دارند.

افسر عملياتي ارشد در موقعيت اكتشافي يكي از شركت هاي فرانسوي خاطر نشان كرد: در سال 2015 ميلادي سهم LNG به 20 درصد از كل نيازهاي اروپا به گاز را شامل مي شود.

وي اظهارداشت: در نتيجه بايد ذخايرگاز با بهره برداري در اختياربازارقرارگيرد ، به عنوان مثال انگلستان در كوتاه  و ميان مدت دنبال گسترش پروژه هاي وارداتي است.

ژان ماري دوژه تصريح كرد: اما نكته مهم اين است كه قرارداد هاي ميان و كوتاه مدت حل كننده مشكلات نيست، بلكه قراردادهاي بلند مدت تضمين كننده بوده و مخاطره آميزبودن پروژه را از بين مي برد.

وي در پايان افزود: كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده مي توانند با يك قرارداد بلندمدت به يك امنيت برسند.

کد مطلب 261888

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