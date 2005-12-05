ابراز نگراني قطريها از خالي بودن ورزشگاهها / ورزشگاههاي نيمه ساخته براي بازيهاي آسيايي دوحه

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" سومين دوره بازيهاي غرب آسيا در دوحه قطر حاشيه هاي را با خود همراه دارد كه در زير مي خوانيد :

* ساختمان هاي نيمه كاره درگوشه و كنارشهردوحه نظرهر تازه واردي را به خود جلب مي كند. تمامي اين ساختمان ها اعم ازهتل ها، وزشگاهها و اماكن ويژه براي بازيهاي آسيايي سال آينده آماده مي شود كه بعيد به نظرمي رسد تا آذرماه آينده به اتمام برسد.

* اكثر برگزار كنندگان بازيهاي غرب آسيا خارجي و از متخصصين كشورهاي آمريكا، استراليا و ... هستند.

* عدم استقبال تماشاگران از بازيهاي غرب آسيا مسئولان قطري را از بابت حضور تماشاگران در بازيهاي آسيايي 2006 با نگراني روبرو كرده است.

* تيم هاي ملي فوتبال عراق، فلسطين، عمان ، سوريه ، عربستان و بحرين با تركيب بازيكنان بزرگسال و اصلي خود و تيم هاي قطر و كويت با تيم ملي جوانان وايران با تركيب تيم اميد خود در مسابقات غرب آسيا شركت كرده اند.

* كنفدراسيون هندبال آسيا درقطر تشكيل جلسه داد. دراين جلسه كه در هتل فورسيزن برگزار شد برنامه هاي سه سال آينده اين كنفدراسيون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

* جلسه روساي فدراسيون ژيمناستيك عضو فدراسيون غرب آسيا درهتل رامادا برگزارشد كه درآن روسا و سرپرستان فدراسيون هاي گلف پيرامون برنامه هاي آتي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

* بليط تمامي مسابقات به طور روزانه چاپ و توزيع مي شود. ازسوي كشورمان دو داور به نام هاي محسن تركي و داود جعفري رقابت هاي فوتبال غرب آسيا را قضاوت مي كنند.

* 116 مسابقه در 11 رشته بازيهاي غرب آسيا انجام مي شود و زنان براي اولين بار در اين مسابقات حضور دارند.

* تعدادي از كاركنان مركز خبري كه در ورزشگاه نادي القطر قرار دارند به عنوان مترجم به سه زبان عربي، انگليسي و فرانسوي تسلط دارند و مشكل خبرنگاران را برطرف مي كنند.

* جمعي از برگزاركنندگان دو المپيك باشكوه سيدني و آتن كارهاي اجرايي بازيهاي غرب آسيا را بر عهده دارند.

* مسئولان كشور قطر از پرهزينه بودن ميزباني اين مسابقات ابراز نگراني كردند. پيش بيني قطري ها براي ميزباني مسابقات اختلاف فاحشي با توافقاتي كه پيش از اين در اجلاس سال گذشته روساي فدراسيون هاي غرب آسيا بوده دارد.