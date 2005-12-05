به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، ظهر امروز مراسم تجليل از عوامل توليد و فني ويژه برنامه‌هاي ماه رمضان در آمفي ‌تئاتر سيما با حضور حسن ميرباقري، معاون سيما و مديران ارشد صدا و سيما، برگزار شد.

حسن نجفي، رييس مركز توليد و فني سيما بعد از تلاوتي از آياتي از قرآن كريم و پخش سرود ملي ايران، گفت: "از تلاش شبانه‌روزي عوامل فني بايد قدرداني كرد، چرا كه زحمت بسياري مي‌كشند تا مخاطبان توليدات را دريافت كنند. عوامل فني همانند سربازان خط مقدم هستند و نبايد آنها را به فراموشي سپرد، حتي دكتر ميرباقري تاكيد داشتند كه از زحمات اين دوستان قدرداني شود."

وي افزود: "در كل ما 108 واحد فني در سازمان صدا و سيما داريم كه با اين تعداد واحد فني، 117 هزار ساعت برنامه ويژه ماه رمضان پوشش داده شد. البته در ماه رمضان برنامه‌هاي ما 24 ساعتي بود و برنامه‌هايي ويژه افطار و سحر پخش شد. عوامل فني در اين مدت تلاش شبانه روزي داشتند."

وي افزود: "توليدات فني در سازمان نسبت به گذشته به لحاظ كميت تغييرات اندكي داشته است و تغييراتي در باكس مونتاژها اعمال شده است. البته اين تغييرات هم زياد نبوده است. در واقع عوامل فني با همان امكانات كار خود را انجام دادند."

سعيد معلمي، قائم مقام مركز توليد و فني سيما، بعد از پخش كليپي از قسمت‌هاي مختلف مجموعه "مرده متحرك" كه در ايام ماه رمضان امسال از شبكه اول سيما پخش مي‌شد، گفت: "از وقتي كه فعاليتم را در بخش فني سازمان شروع كردم شاهدم كه دوستان فني تلاش شبانه روزي دارند. در واقع نيروهاي انساني از عوامل ارزشمند صدا و سيما هستند و تنها محتوا مهم نيست، بلكه تلاش عوامل فني هم جاي قدرداني دارد."

حسن ميرباقري، معاون سيما هم بعد از پخش كليپي از سريال "او يك فرشته بود" اشاره كرد: "رسانه صدا و سيما از منزلت و پايگاه مناسبي در كشور برخوردار است و دوستان بيش از نيم قرن است كه فعاليت مي‌كنند. اين افراد سرمايه‌هاي صدا و سيما هستند، چرا كه در طول اين سال‌ها مسير مناسبي را طي كرديم و تاكنون در جشن‌ها و شادي‌ها برنامه‌هاي مناسبي ارائه شده است. همچنين دوستان در توليد برنامه‌هاي ماه رمضان حركت تيمي داشتند. در واقع عوامل فني زيرمجموعه‌اي از اين عوامل هستند."

وي افزود: "ما در طول اين سال‌ها به لحاظ كمي رشد خوبي داشته‌ايم و اين امر ميسر نمي‌شد مگر با همكاري عوامل فني. اين افراد زحمات فراواني مي‌كشند و بايد حوزه توليد و فني مورد حمايت قرار بگيرند."

بعد از صحبت‌هاي ميرباقري كليپي از قسمت‌هاي مختلف مجموعه تلويزيوني "متهم گريخت" پخش شد و در ادامه مراسم گروه سرود دستان گويا (ناشنوايان) چند ترانه اجرا كردند. در انتهاي مراسم با اهداي لوح از عوامل فني تقدير شد.

ميهمانان دعوت شده بيش از ظرفيت سالن بودند، به همين دليل عده‌اي ايستاده نظاره‌گر مراسم بودند.