132 ميليارد ريال؛ درآمد حاصل از آزادراه ها در نيمه اول امسال

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، آزادراه هاي كشور در سه ماهه دوم سال 84 مبلغ 71 ميليارد و 826 ميليون ريال درآمد داشته‌اند يعني بطور متوسط ماهانه 23 ميليارد و 942 ميليون ريال براي عبور از آزادراهها اخذ گرديده است .

بدين تريتب با احتساب 60 ميليارد و 778 ميليون ريال درآمد سه ماهه اول سالجاري، جمع درآمد شش ماهه اول سال 84 بالغ بر 132 ميليارد و 605 ميليون ريال مي‌باشد .

برهمين اساس، درآمد حاصل از آزادراه هاي كشور در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصدي افزايش يافته است.

دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري وزارت راه و ترابري تصريح كرد: رشد اين نوع درآمد در سه ماهه دوم سال 84 نسبت به سه ماهه اول 18 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد بوده است.

اين گزارش مي افزايد: در طول سه ماهه دوم سالجاري آزادراه كرج- قزوين با 14 ميليارد و 963 ميليون ريال بيشترين درآمد و آزادراه نطنز- اصفهان با 2 ميليارد و 155 ميليون ريال كمترين درآمد را در بين آزادراه هاي كشور دارا بوده ‌اند.

در اين مدت آزادراه قزوين – زنجان 12 ميليارد و 926 ميليون ريال، آزادراه تهران – ساوه 12 ميليارد و 890 ميليون ريال، آزادراه تهران – قم 7 ميليارد و 489 ميليون ريال ، آزادراه ساوه – سلفچگان 5 ميليارد و 893 ميليون ريال ، آزادراه قم – كاشان 5 ميليارد و 828 ميليون ريال، آزادراه مشهد- باغچه 3 ميليارد و 396 ميليون ريال ، آزادراه زنجان – سرچم 3 ميليارد و 226 ميليون ريال و آزادراه كاشان – نطنز 3 ميليارد و90 ميليون ريال درآمد داشته‌اند.

به گزارش مهر، در بين ماه هاي فصل تابستان نيز بيشترين ميزان اين نوع درآمد مربوط به شهريور ماه با 27 ميليارد و 58 ميليون ريال مي‌باشد.

گزارش دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري وزارت راه و ترابري در خصوص ترافيك در سطح آزادراه هاي كشور حاكيست ، بيشترين ميزان تردد وسايط نقليه نيز در سه ماهه دوم سال 84 مربوط به آزادراه كرج- قزوين با ميانگين 70 هزار 865 وسيله نقليه در روز و كمترين ميزان تردد مربوط به آزادراه زنجان – سرچم با متوسط 6 هزار 41 وسيله نقليه در روز مي‌باشد.

همچنين ميانگين ترافيك ساير آزادراه ها طي سه ماهه دوم سالجاري براي آزادراه تهران – قم 56 هزار و 785 ، آزادراه تهران – ساوه 25 هزار و 692 ، آزادراه مشهد – باغچه 18 هزارو 471 ، آزادراه قم – كاشان 13 هزار و 97 ، آزادراه قزوين- زنجان 12 هزار و 926، آزادراه ساوه – سلفچگان 8 هزار و 824 آزادراه كاشان – نطنز 10 هزار و 37، آزادراه ساوه – سلفچگان 8 هزار و 824 و آزادراه نطنز- اصفهان 6 هزارو 156 وسيله نقليه در روز بوده است.

به گزارش مهر، ميانگين ترافيك آزادراه ها در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول از رشدي معادل 21 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته از رشدي معادل 11 درصد برخوردار بوده است.

البته ميانگين ترافيك شش ماهه اول سالجاري در سطح آزادراه هاي كشور نسبت به شش ماه اول سال 83 نيز 10 درصد افزايش نشان مي دهد.





