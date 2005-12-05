تيم تيراندازي ايران به مقام چهارم تيمي دست يافت

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" از دوحه قطر در ادامه رقابت هاي تيراندازي بازيهاي غرب آسيا كه درسالن الدوحيل برگزارمي شود صبح امروزتيراندازان كشورمان به نتايج ضعيفي دست يافتند.

براساس اين گزارش پس ازاين كه تيم كشورمان دررقابت هاي تيمي درميان چهاركشوربه مقام چهارم رسيد دررشته 25 متر استاندارد پيستول مردان ابراهيم برخوداري دهم شد، محسن اصفهاني دررده چهاردهم قرارگرفت و سعيد حسيني مقامي بهتر از رده شانزدهم را به دست نياورد.

دراين رقابت ها كشورهاي قطر، سوريه و لبنان به مدال هاي طلا، نقره و برنز دست يافتند. اين رقابت ها فردا دررشته سنترفايرادامه خواهد يافت.