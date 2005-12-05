ايران در جذب شركت هاي نفتي بين المللي ناموفق بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، فرشاد تهراني امروز در همايش الگوهاي جديد انرژي و همگرايي جهاني گفت: ايران و نروژ از نظرداشتن منابع هيدروكربور اشتراكات زيادي با هم دارند اما ايران به دلايل مختلف سياسي هميشه از شركت هاي بين المللي نفتي ترسيده است.

وي درباره توسعه سياست مشاركت ايران و توسعه صنايع و خدمات داخلي افزود: استفاده از توافق هاي دو جانبه دربخش انرژي مانند ايران- هند، ايران - چين , ارتباطات اوليه در زمينه اعلام فرصت ها و نيازبه كالا و خدمات و مشاركت شركت هاي ايراني در مطالعات مفهومي مي تواند ايران را به هدف استفاده بيشتراز توان داخلي نزديكتر كند.

مديرعامل شركت توسعه نفت و گازآلفا در نروژبرتربيت نيروي انساني به عنوان سرمايه اي مهم و حتي ارزشمند تر از منابع فسيلي زيرزميني تاكيد كرد وگفت: شركت هاي خارجي فعال در ايران بايد از سوي ايران براي تربيت نيروي انساني ملزم شوند .

وي با اشاره به استفاده از توان داخلي تصريح كرد: كمك به شركت هاي ايراني براي بستر سازي براي پروژه ها و ارائه راه حل هاي فني براي صنايع , خدمات , جداسازي و تقسيم قراردادها با توجه به ساختارو ظرفيت هاي صنعت ملي ايران مي تواند نقش مهمي در افزايش مشاركت ايراني ها در صنعت نفت و گازداشته باشد.

اين كارشناس ايراني فعال در نروژ اضافه كرد: كشورنروژ عليرغم داشتن حساب نفتي اما هيچ گاه اقصاد اين كشوربه درآمدهاي نفتي وابسته نبوده است.

تهراني گفت: به عبارتي ديگرحساب ذخيره ارزي تاثيرمهمي بر روي اقتصاد ندارد بلكه بايد فقط به درآمدنفتي تاكيد نكرد.