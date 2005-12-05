تايم: سفير آمريكا در عراق با شورشي ها گفتگو مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از هفته نامه تايم، زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق گفت: ما بر گفتگو و متعهد كردن شورشي هاي عراق اصرار داريم. در هر حال سني هاي عراق داراي برخي نگراني ها هستند كه بايد اين نگراني ها را در نظر داشت.

وي با رد گفته هاي "استفان هادلي" كه گفته بود منابع رسمي آمريكا با افرادي كه خون در دست دارند، گفتگو نمي كنند، اظهار داشت: ما با برخي از رهبران اهل سنت گفتگوهايي را ترتيب داده ايم.

به نوشته تايم، خليل زاد گفت: برخي از رابطه ها و گفتگوها با اهل سنت در عراق سبب مي شود كه شكاف ايجاد شده ميان آنان و گروههاي ديگر در عراق كمتر شود و اين كشور بتواند زودتر به صلح و آرامش دست پيدا كند.

اين مجله آمريكايي نوشت: سفير آمريكا در عراق تلاش مي كند به سني هاي اين كشور بقبولاند دموكراسي در عراق در حال پيشرفت است و سني ها نيز در اين روند دموكراسي جاي قابل قبول خواهند داشت.