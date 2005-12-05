از هر طرحي كه تحقق چرخه سوخت هسته اي در ايران را تضمين كند، استقبال مي كنيم// موضوع مذاكرات نيروگاه نيست بلكه سوخت هسته اي است// قطعا به مذاكرات اميدواريم وگرنه وقت تلف نمي كرديم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، علي لاريجاني در ادامه اين كنفرانس خبري در پاسخ به سوالي در خصوص سند مورد ادعاي رسانه ها مبني بر انحراف ايران از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كه توسط ايران به آژانس ارائه شده است گفت: از سندي كه ارائه شده استنباط درستي نيست. ما با هدف شفاف سازي از گذشته اين سند را در اختيارشان گذاشته بوديم و اين چيز تازه اي نيست. خوشبختانه به اندازه كافي براي اثبات اينكه اين سند در گذشته به آژانس داده شده بود، وجود دارد.

وي افزود: در مسير پرچالش پرونده هسته اي ايران بارها چنين مسائلي مطرح شد از جمله اينكه آمريكا بارها مطرح كرد كه ايران در پارچين يا پادگان شهيد كاظمي در حال ساخت سلاح هسته اي است كه با بازرسي هاي آژانس كذب بودن آن اثبات شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت عدم پذيرش طرح پيشنهادي رئيس جمهور براي مشاركت شركت ها و دولت هاي خارجي در كارخانه غني سازي نطنز آيا ايران طرح جايگزيني براي ارائه در مذاكرات دارد، گفت: طرح رئيس جمهور طرح بسيار خوبي است چرا كه عليرغم نظارت آژانس براي اطمينان سازي پيشنهاد شده است كه دولت ها و شركت هاي خارجي در چرخه سوخت ايران مشاركت مستقيم داشته باشند. اين يكي از پيشنهادات ماست و پيشنهادات ديگري هم مطرح است.

وي در خصوص آنچه از آن به عنوان طرح روسيه ياد مي شود، اظهار داشت: من در اين مورد خيلي اطلاع ندارم چون در مذاكرات با مسئولان روسي، پيشنهاد مشخصي مطرح نشد. ما به طور كلي از هر طرحي كه بتواند تحقق چرخه سوخت هسته اي در ايران را تضمين كند، استقبال مي كنيم. حل اين گونه مسائل در عالم سياست به يكي دو راه محدود نيست و ما در اين زمينه (براي راه حل هاي ديگر) مطالعاتي داريم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران براي آغاز تحقيقات معلق مانده هسته اي يا مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ زمان خاصي در نظر گرفته است يا تا به نتيجه رسيدن مذاكرات با اروپا آنها را در تعليق نگاه خواهد داشت گفت: اين مسائل ربطي به مذاكرات ندارد. تحقيقات از دانشگاهها شروع مي شود و تا سطوح مختلف ادامه مي يابد. از اين چيزها بمب اتم در نمي آيد.

خبرنگاري پرسيد آيا اين تحميل را كه غرب با آرام كردن فضاي شوراي حكام در نشست نوامبر و مطرح كردن طرح روسيه قصد دارد اين كشور را با خود عليه ايران همراه كند گفت: آنقدر كه من از تاريخ مراودات ايران و روسيه مي دانم فكر مي كنم روس ها خيلي هوشمندتر از آن هستند كه خود را در چنين ميداني محصور كنند.

وي با بيان اينكه روسيه به لحاظ امنيتي در منطقه از قدرت مانور بالايي برخوردار است، گفت: روسيه روي سطح دوستي و مراودات خود با ايران حتما حساب خوبي باز خواهد كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر روسيه طرح خود را به ايران پيشنهاد دهد آيا آن را رد مي كنيد گفت: نمي دانم چه دليلي دارد كه روي طرحي كه هيچ وقت آن را مشاهده نكرده ايم اين قدر سوال مي پرسيد. روسيه دوست ايران است البته ما جلوي ارائه طرح از هيچكس را نمي گيريم.

وي با بيان اينكه ايران دو ويژگي براي پذيرش طرح ها در نظر دارد، افزود: يكي از ويژگي ها اين است كه غني سازي در خاك ايران انجام شود و دوم آنكه به جامعه جهاني از صلح آميز بودن فعاليت هاي ايران اطمينان دهد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص سهام هسته اي كه موضوع آن بعد از پيشنهاد رئيس جمهور مطرح شد گفت: سازمان انرژي اتمي اساسنامه اين طرح را نوشته است و در اين خصوص، سهم دولت ها و شركت ها را مشخص كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا مي تواند در اين سهام شريك شود، گفت: اين طرح محصور به دولت ها نيست و بخش هاي خصوصي مي توانند در آن شريك شوند. ما آمادگي داريم كشورها در بخش هاي خصوصي و دولتي بتوانند از اين سهام برخوردار شوند و اين نهايت شفاف سازي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مذاكرات طولاني شود آيا ايران غني سازي نطنز را از سر خواهد گرفت گفت: اگر موضوع مذاكرات به صورت جدي دنبال شود ترجيح ما اين است كه در بخش غني سازي در مذاكرات به نتيجه برسد و ما اين صبر را داريم تا غني سازي در اين چارچوب دنبال شود.

لاريجاني در خصوص جزئيات برنامه ايران براي مذاكره با اروپا گفت: جزئيات بستگي به مدلي دارد كه در مذاكرات انتخاب مي كنيم اين مدل مي تواند مدل پلكاني يا مدل هاي ديگري باشد كه براي همه موارد فكر كرده ايم.

وي توضيح بيشتر در اين خصوص را به شروع مذاكرات موكول كرد.

خبرنگاري پرسيد آيا اروپا اين بار نيز از سياست هاي آمريكا در مذاكرات پيروي خواهد كرد كه دبير شوراي عالي امنيت ملي پاسخ داد: من صورت خوشي نمي بينم كه تصوير اروپا را به گونه اي ببينيم كه زبان ديگران شده است.

وي در خصوص حضور آمريكا در مذاكره با ايران گفت: اين موضوع را صرفا در رسانه ها شنيده ام و سياستمداران بيشتر به گام هاي عملي توجه دارند.

خبرنگاري پرسيد اين موضوع شنيده مي شود كه ايران در آستانه نشست حكام قول پذيرش طرح روسيه را به غرب داده است و بر اين اساس از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت جلوگيري كرده است، اظهار داشت: به هيچ وجه چنين نيست. من اين را به شدت تكذيب مي كنم. ما در اين بحث كه غني سازي در كشور جزو حقوق مسلم ايرانيان است هيچ مذاكره پشت پرده اي نداشته ايم.

وي در خصوص ابراز خوشبيني برخي كشورها و البرادعي نسبت به طرح روسيه گفت: ما جلوي اظهارنظر ديگران را نمي توانيم بگيريم. در اين خصوص صرفا ايده اي مطرح شده است و همان زمان هم گفتيم كه موضوع مشكل دارد و بايد موضوع پخته اي باشد تا مورد بررسي قرار گيرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص مصوبه دولت مبني بر احداث نيروگاه جديد هسته اي در خوزستان و تاثير آن بر روند مذاكرات خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي براي آينده كشور 20 هزار مگاوات برق هسته اي در نظر گرفته است و امسال برنامه كشور اين است كه 2 هزار مگاوات آن را از طريق مناقصه تحقق بخشد. اين موضوع ربطي به مذاكرات ندارد چرا كه موضوع مذاكرات نيروگاه نيست بلكه سوخت هسته اي است.

وي با ابراز خوشبيني نسبت به آينده مذاكرات ايران و اروپا گفت: ما بايد با ساير كشورها به تعامل منطقي برسيم و ايران همواره از مذاكره استقبال كرده است. قطعا به مذاكرات اميدواريم وگرنه وقت تلف نمي كرديم.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات سال گذشته "كمال خرازي" وزير امور خارجه سابق ايران مبني بر دستگيري 25 نفر از اعضاي القاعده در كشور پرسيد: آيا اين افراد تحويل داده شده اند يا خير؟ لاريجاني پاسخ داد: ما رفتارهايي را كه امنيت جهاني را به خطر بياندازد نمي پسنديم موضع ايران اين است كه ايران مكاني براي اين افراد نخواهد بود ما آنها را نگهداري نكرده ايم و نمي كنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اظهارات البرادعي در روزنامه انگليسي اينديپندت كه گفته است در صورت عملي شدن تهديد ايران و راه اندازي نطنز فاصله اين كشور تا بمب اتمي چند ماه خواهد بود گفت: هر مسئله سياسي براي حل زمان خاص و محدودي دارد و دليلي وجود ندارد كه مسائل را در لازمان رها كنيم. ما وقت مناسبي را براي حل مساله هسته اي در همكاري با آژانس و كشورهاي اروپايي صرف كرده ايم . ما مرز "حل مسئله " و "فرصت سوزي" را مي شناسيم و زماني براي فرصت سوزي نخواهيم داشت.

لاريجاني افزود: چندي پيش آمريكايي ها گفتند بر اساس بررسي سيستم اطلاعاتي آمريكا ايران 10 سال ديگر به سلاح هسته اي مي رسد. ما نمي دانيم در اين مجموعه سخن ها كدام را بايد مبنا قرار دهيم. اگر سيستم بزرگ اطلاعاتي آمريكا مي گويد ايران 10 سال ديگر به اين موضوع مي رسد چرا از امروز به دنبالش هستند.

لاريجاني تاكيد كرد: آقاي البرادعي و ديگران نبايد به دنبال نيت خواني باشند فعل كشورها بايد مبنا قرار گيرد.

وي با اشاره به تاكيد البرادعي بر عدم هرگونه سند و مدركي دال بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران از مسير صلح آميز گفت: ما نهايت همكاري را با آژانس خواهيم داشت ولي با اين گونه صحبتها نبايد حقوق ايرانيان را ناديده گرفت.

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" در خصوص مفاد موافقت نامه امنيتي ايران و عراق كه در سفر مشاور شوراي عالي امنيت ملي اين كشور به تهران به امضاء رسيد، اظهار داشت: عراق كشور همسايه ماست و هرچه امنيت اين كشور با ثبات تر باشد، شرايط براي امنيت در منطقه مناسب تر خواهد بود.

وي نسبت به شكل گيري مجلسي مردمي و استقرار صلح و آرامش در اين كشور ابراز اميدواري كرد.

لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر تاثيرگذاري شرايط سوريه و لبنان به اهداف آمريكا در منطقه بر پرونده هسته اي ايران، گفت: در عالم سياست هيچ چيز بي تاثير نيست ولي تاثير اين مسائل در پرونده هسته اي ايران تا اندازه اي نيست كه بخواهيم چندان به آن بپردازيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ارتباط مسائل اقتصادي داخل كشور و تحولات هسته اي گفت: ركود اقتصادي در ايران حتي آنچه در بورس به صورت سير نزولي مشاهده شد از يكسال پيش شروع شده بود و ربطي به مسائل هسته اي نداشت. البته من نمي خواهم تاثير مسائل هسته اي را بر اين موضوع نفي كنم و در شوراي عالي امنيت ملي طبيعتا به اين موضوع هم توجه شده است.

خبرنگاري در خاتمه پرسيد شما تاكنون بر ازسرگيري غني سازي در نطنز تاكيد داشتيد، چه شد كه دست نگه داشته ايد و لاريجاني پاسخ داد: چيزي ما را نگه نداشته است و قطعا غني سازي در ايران رخ خواهد داد، برخي كشورها معتقدند بايد اعتماد سازي انجام دهيم و ترجيح ما اين بود كه اين مسير را در پيش بگيريم.