جروزالم پست: آمريكا درپي تحريم هايي برضد ايران درخارج از شوراي امنيت است

به گزارش خبرگزاري "مهر" جروزالم پست افزود : طي هفته هاي گذشته دولت آمريكا با ژاپن و همپيمانان اروپايي خود در مورد " فهرست مجازات هايي" كه ممكن است بر ايران تحميل شود رايزني هايي كرده است تا اگر پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نيز ارجاع داده نشد مجازات هايي براي اين كشور در نظر گرفته شود.

اين روزنامه صهيونيستي به نقل از آنچه منابع آگاه ناميده است افزود : مجازات هاي تعيين شده براي ايران ازنوع تجاري خواهد بود چرا كه نيمي از تجارت ايران با اروپا و ژاپن انجام مي شود. مذاكرات آمريكا با همپيمانانش درباره اين نوع مجازات ها كه خارج ازچارچوب شوراي امنيت خواهد بود با اين هدف صورت مي گيرد كه به ايران فهمانده شود حتي اگر شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي در نشست مارس 2006 پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع ندهد فشارها بر اين كشور پايان نخواهد يافت.

جروزالم پست افزود : انتظار مي رود كنگره آمريكا طي چند ماه آينده پيشنهاداتي را براي تنظيم لايحه جرائم جديد مطرح كند كه مشاركت شركت هاي خارجي با ايران را هر چه بيشتر محدود مي كند. بر اين اساس روابط آمريكا با ايران نيز محدودتر مي شود ، زيرا ايران در ليست آمريكا براي حمايت از تروريسم قرار گرفته است.

اين روزنامه صهيونيستي در ادامه نوشت : دولت آمريكا طي سه ماه آينده ، يعني قبل از نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه مارس ، تمركز خود را روي اين مسئله خواهد گذاشت تا كشورهاي بيشتري نظير روسيه، چين ، هند و آفريقاي جنوبي را براي اتفاق نظر در مورد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت با خود همراه سازد.

مقامات آمريكايي اخيرا به همتايان اسرائيلي خود گفته اند كه فقط در صورتي پرونده ايران را به سازمان ملل ارجاع مي دهند كه اين مسئله " ضد وتو " باشد به اين معنا كه آمريكا بايد اطمينان يابد اعضاي دائمي شوراي امنيت از حق وتوي خود براي صدور قطعنامه اي عليه ايران استفاده نمي كنند.

جروزالم پست در پايان افزود : مقامات آمريكايي همچنين به اسراييلي ها اطمينان داده اند كه آمريكا به ايران هيچ ضمانت امنيتي در ازاي همكاري اين كشور نخواهد داد و آمريكا معتقد است كه اين مسئله براي تداوم فشار بر ايران ضروري است مگر اينكه ايران ثابت كند درخواستهاي جامعه بين المللي را به انجام مي رساند.