وزير خارجه روسيه: تحريم و راه حل نظامي در پرونده هسته اي ايران كارساز نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، لاوروف در مقاله اي كه بر روي پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه منتشر گرديد، نوشته است : موضوع هسته اي ايران هم درست مانند پرونده هسته اي كره شمالي است؛ راه حلي نظامي براي آن متصور نيست و از طريق تحريم هم قابل حل نيست.

وزير امور خارجه روسيه گفت كه هر دو وضعيت نمونه هايي از يك قوانين كلي هستند؛ مسائلي كه مي توانند از طريق همكاري حل و فصل شوند و منزوي كردن كشور كه داراي پرونده است كمكي به حل اين ماجرا نمي كند.

لاوروف افزود: آژانس بايد به كار آرام سياسي خود در خصوص ايران ادامه دهد اما اقدام زياد در اين مورد بسته به آمادگي تهران براي پاسخ گويي به نگراني هاي بين المللي و تداوم همكاري با آژانس دارد.

اين مقام روسيه در خاتمه هشدار داد كه تنش ها در خصوص ايران، سوريه و لبنان مي تواند منطقه خاورميانه را با بي ثباتي بيشتري مواجه كند.