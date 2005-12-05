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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۲

فيلم هاي سينمايي آمريكايي "شن هاي روان" و "مردم معمولي" در تلويزيون

فيلم "شن هاي روان" به كارگرداني جان مكنزي و فيلم سينمايي "مردم معمولي" به كارگرداني رابرت ردفورد به ترتيب 17 و 18 آذر ماه از شبكه سوم سيما پخش مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم سينمايي "شن هاي روان" محصول آمريكا است و به كارگرداني جان مكنزي ساخته شده است. در اين فيلم مايكل كيتون، مايكل كين و جوديت كودريك به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم در ارتباط با فعاليت باندهاي مافيايي روسيه در آمريكا است. آن ها در پوشش كارهاي فيلمسازي به قاچاق مواد مخدر مي پردازند و هنگامي كه يك نيروي پليس متوجه كارهاي آنها مي شوند او را به گروگان مي گيرند و به دنبال آن با پليس آمريكا نيز درگير مي شوند.

فيلم "مردم معمولي" محصول آمريكا است و در سال 1980 به كارگرداني رابرت ردفورد ساخته شده است. در فيلم "مردم معمولي" بازيگراني چون دانلد ساتلند، مري تيلور، جات هيرش، تيموتي هاتن و اليزابت مك گارون به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم درباره خانواده اي معمولي است كه مرگ پسر بزرگ آن ها در يك تصادف ناگهاني، تغييراتي در زندگي آنها به وجود مي آورد. بت، مادر، كالوين، پدر و كن راد، پسر كوچك تر خانواده نسبت به اين اتفاق واكنش هاي مختلفي از خود نشان مي دهند.

 

کد مطلب 261917

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