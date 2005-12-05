حملات تروريستي در عراق هفتاد درصد كاهش يافته است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل آسوشيتدپرس ، "بيان جبر" همچنين گفت : در دو هفته گذشته هيچ تروريستي در طول مرزهاي سوريه و عراق دستگير نشده است.

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه آمريكا بارها يكي از اختلافات اساسي دمشق و واشنگتن را- حتي طي دو هفته اخير- عبور گروههاي تروريستي از مرز اين كشور به داخل عراق اعلام كرده است.

جبر كه در جمع خبرنگاران كويتي صحبت مي كرد بدون اينكه جزئيات بيشتري در اين مورد ارائه دهد آن را بر اساس آخرين آمارهاي موجود خواند .

جبر همچنين كاهش اين حملات - بويژه عليه غير نظاميان- را دست آوردي بزرگ توصيف كرد و اظهار داشت كه نيروهاي عراقي تا اواسط سال 2006 قادرخواهند بود تا كنترل امنيت كشور را بدست گيرند.

وزير كشور عراق گفت: در حال حاضر نيروهاي امنيتي عراق بر روي نقاطي در طول 250 كيلومتر مرز با سوريه كار مي كنند كه قبلاً پوشش داده نمي شد.