وزير بهداشت: فروش قرص هاي روان گردان در داروخانه ها پيگيري مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" از اراك، دكتر كامران باقري لنكراني عصر امروز در حاشيه ديدار ازبيمارستان وليعصر(عج) اراك خاطر نشان ساخت: در صورت وجود تخلفات آشكار با داروخانه ها برخورد خواهد شد.

وي تصريح كرد: اين موضوع تا حصول نتيجه نهايي از طريق معاونت دارو درمان و تغذيه وزارت بهداشت پيگيري مي شود.

لنكراني در خصوص مبارزه با قاچاق دارو تاكيد كرد: به دليل حساسيت موضوع درمورد اين طرح ها و برنامه ها فعلا حرفي زده نخواهد شد.

وزير بهداشت و درمان كمبود نيروي انساني در بخش بهداست و درمان را امري چندگانه خواند و افزود: در حال حاضر 70درصد ظرفيت پزشكان عمومي پر شده و30 درصد ديگر نيز از طريق آگهي هاي استخدام جذب مي شوند.

وي ارائه خدمات درماني را نيازمند فضاهاي مناسب خواند و گفت: در حالي كه جمعيت اراك نسبت به گذشته20برابر افزايش يافته ، مراكز درماني رشد قابل توجهي نداشته اند.