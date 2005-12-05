جرائم پرخاشگرانه در ايران 10 برابر شده است

دكتر فربد فدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تصريح كرد: چنانچه رفتارهاي كودكان و نوجوانان در دوره تحصيل مورد توجه قرار نگيرد به جايي خواهيم رسيد كه پرخاشگري و خشونت " قانون طلايي " كشور را تشكيل خواهند داد."

وي در خصوص رفتارها و نابهنجاري هاي شايع ميان دانش آموزان ايراني افزود: ميزان رفتارهاي نابهنجار در مدارس ايراني نسبت به كشورهاي ديگر تفاوت عمده اي ندارد.

فدايي تصريح كرد: عواملي نظير افزايش جمعيت ، جوان بودن نسبي سن جمعيت ، مشكلات اقتصادي ، شيوع اعتياد ، نگراني هاي دائمي جامعه از اتفاقاتي نظير زلزله و... دست به دست هم داده و منجر به افزايش تنش و رفتارهاي پرخاشگرانه در خانواده ها وفرزندان آنها شده است.

به اعتقاد عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، دروغگويي ، پرخاشگري ، بي نظمي ، وقت ناشناسي ، بي توجهي به مقررات ، توهين ، عدم وفاي به عهد ، فحاشي و برخوردهاي بدني از جمله رفتارهاي ناهنجار دانش آموزان ايراني محسوب مي شود.

وي در ادامه افزود : از آنجايي كه اين موارد از نظر پزشكي و قضايي به ثبت نمي رسند در رابطه با ميزان ناهنجاري هاي دانش آموزان آمار درستي در دست نداريم.

فدايي افزود : تا زماني كه راستگويي، درستكاري ، همدلي ، روحيه جمع گرايي و ديگر موارد مثبت ، جزئي از فرهنگ يك اجتماع نشوند آن جامعه به سوي پرخاشگري و خشونت پيش خواهد رفت.