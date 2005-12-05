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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۲

نمايندگان ارامنه در ديدار جمعي از سردبيران مطبوعات ارمنستان:

رسانه هاي گروهي ايران - ارمنستان رسالت خطيري براي شناساندن ظرفيت هاي توسعه روابط فيمابين دارند

جمعي از مديران و سردبيران مطبوعات و رسانه هاي گروهي جمهوري ارمنستان با آقايان "روبرت بگلريان" و "گيورك وارطان" نمايندگان ارامنه كشورمان در مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، گيورك وارطان نماينده ارامنه مركز و شمال كشور در اين ديدار با اشاره به سابقه طولاني مناسبات فرهنگي و اجتماعي ميان دو ملت، ايران و ارمنستان را دوستان استراتژيك خواند و افزود: جمهوري اسلامي ايران هدف حملات تبليغاتي مغرضانه محافل خبري - سياسي ابرقدرتها قرار گرفته و در اين برهه اطلاع رساني صحيح و شفاف از واقعيت هاي ايران بهترين نشانه همكاري دوستانه دو كشور خواهد بود.

وي با اشاره به اراده رهبران سياسي دو كشور براي بسط و توسعه مناسبات فيمابين خاطرنشان كرد: تعميق مناسبات دو كشور عامل ثبات و امنيت منطقه خواهد بود.

بگلريان نماينده ارامنه جنوب كشور نيز در اين ديدار با بيان رابطه خاص سياسي - فرهنگي دو كشور گفت: رسانه هاي گروهي دو كشور رسالت خطيري براي شناساندن واقعيت ها و ظرفيت هاي توسعه و گسترش روابط دوستانه فيمابين دارند.

وي با اشاره به نقش مجالس دو كشور در گسترش روابط دوجانبه اظهار داشت: گروههاي دوستي پارلماني در مجالس دو كشور نقش بسيار اساسي در توسعه روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي فيمابين دارند.

نماينده ارامنه جنوب كشور با اشاره به پيشرفت هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران خواستار افزايش سرمايه گذاري طرفين در بخش هاي توليدي و اشتغالزايي دو كشور گرديد.

نمايندگان ارامنه كشورمان در اين ديدار همچنين ضمن تشريح چگونگي روند انتخاب نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي بر اهتمام مجلس براي حل مشكلات جامعه ارامنه كشورمان تاكيد كردند.

کد مطلب 261935

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