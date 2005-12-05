بازجوئي از مقامات سوري در وين آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع ديپلماتيك بدون اشاره به جزئيات بيشتري ، بازجوئي از مقامات سوري را رسيدگي به يك پرونده همانند ديگر موضوعات عادي توصيف كرد.

يك منبع ديپلماتيك ديگر بدون اينكه نامي از اين مقامات سوريه ببرد به خبرگزاري فرانسه گفت : اين بازجوئي ها در دفاتر سازمان ملل صورت مي گيرد .

اين درحالي است كه روزنامه هاي لبناني اسامي افراد مورد بازجويي را "رستم غزاله" رئيس سابق اطلاعات ارتش در لبنان، و دو تن از معاونان وي به نام هاي "جامي جامي"، و "شيخ كشامي" اعلام كرده اند.

همچنين گفته مي شود كه دو تن ديگر "عبدالكريم عباس"رئيس امور بخش فلسطين و "ظاهر يوسف" رئيس ارتباطات سوريه در لبنان هستند.

همچنين گزارشگران از همراهي متهمان توسط وكلا خبردادند كه گفته شده است مي توانند در دادرسي حضور داشته باشند.

يك ديپلمات ديگر نيز گفته است كه اين بازجوئي را "دتليو مهليس" انجام نخواهد داد و ممكن است تا روز پنجشنبه نيز طول بكشد.

بشار اسد رئيس جمهور سوريه اعلام كرده است كه وي انتظار دارد تا كميسيون سازمان ملل رسيدگي اشتباهات خود را كه درباره اعترافات شاهدان بود، تصحيح كند.