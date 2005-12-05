هشدار ! تماشاي طولاني مدت تلويزيون باعث افت تحصيلي كودكان مي شود

دكتر جمشيد لطفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تماشاي طولاني مدت برنامه هاي تلويزيون به ويژه برنامه هايي كه با گروه سني آنها مطابقت نداشته باشد موجب ايجاد هيجانات بيش از حد و بروز استرس هاي روحي در آنها شده كه مي تواند تمركز اين كودكان را در زمينه ياد گيري دچار اختلال كند.

وي اظهار داشت: اگرچه تماشاي تلويزيون توسط كودكان آنها را با واقعيت ها روبرو و آشنا مي كند اما نوع برنامه و مدت زمان تماشاي برنامه هاي تلويزيوني بايد در اين مورد در نظر گرفته شود.

اين متخصص مغز و اعصاب تصريح كرد: كودكان بايد از تماشاي برنامه هاي ويژه بزرگسالان منع شوند چون مي تواند موجب تخريب روحيه و ايجاد استرس در آنها شود كه در بسياري از كشورها قبل از نشان دادن صحنه اي دلخراش نظير زير آوار ماندن مردم هشدار لازم را مي دهند تا كودكان اين بيماري را نبيند تا كودكان دچار اثرات منفي ناشي از اين برنامه نشوند.

وي افزود: برنامه هاي آموزشي تلويزيون به ميزان زيادي در ياد گيري كودكان موثر است ، چون در بسياري از موارد كودك مي تواند آموزشهايي نظير يادگيري زبان را از اين طريق به شيوه مناسب و اثر گذار فرا گيرد.

لطفي گفت: كودكان بيش از حد تصور بزرگسالان، توانايي فهم و درك مسائل مختلف را دارند و والدين نيز بايد سعي كنند كه كودكان فقط برنامه هاي تلويزيوني مناسب با گروه سني خود آن هم در مدت زمان معين را تماشا كنند.

