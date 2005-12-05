لنكراني: تصميم گيري ها در وزارت بهداشت مباني سياسي ندارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در استان مركزي ، دكتر كامران باقري لنكراني، امروز در حاشيه ديدار با كاركنان بيمارستان وليعصر(عج)اراك و اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اين شهر افزود: هر حركتي در حوزه بهداشت و درمان بر اساس مباني علمي صورت مي گيرد و تصميم گيريهاي اين وزارتخانه نيزبا نظر و مشورت اعضاي هيئت علمي اين حوزه خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه اعضاي هيئت علمي و نيروهاي نخبه سرمايه هاي وزارت بهداشت و درمان هستند افزود: بايد با مديريت درست از اين گونه مشاركت ها ، تجارب و ايده ها استفاده كرد.

وزير بهداشت و درمان در ادامه كسري بودجه اين وزارتخانه را در سال جاري 700ميليارد تومان اعلام كرد .

لنكراني با نامناسب خواندن وضعيت و امكانات بيمارستان وليعصر(عج)اراك گفت: رفع محروميت هاي اين بيمارستان نيازمندهمكاري همه مسئولان اين استان است.