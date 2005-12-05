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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۰۵

لنكراني: تصميم گيري ها در وزارت بهداشت مباني سياسي ندارند

لنكراني: تصميم گيري ها در وزارت بهداشت مباني سياسي ندارند

وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد: تصميم گيري در وزارت بهداشت و درمان مبناي سياسي و سليقه اي ندارد و بر اساس در نظر گرفتن تخصص اعضاء انجام مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در استان مركزي ، دكتر كامران باقري لنكراني، امروز در حاشيه ديدار با كاركنان بيمارستان وليعصر(عج)اراك و اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اين شهر افزود: هر حركتي در حوزه بهداشت و درمان بر اساس مباني علمي صورت مي گيرد و تصميم گيريهاي اين وزارتخانه نيزبا نظر و مشورت اعضاي هيئت علمي اين حوزه خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه اعضاي هيئت علمي و نيروهاي نخبه سرمايه هاي وزارت بهداشت و درمان هستند افزود: بايد با مديريت درست از اين گونه مشاركت ها ، تجارب و ايده ها استفاده كرد.

وزير بهداشت و درمان در ادامه كسري بودجه اين وزارتخانه را در سال جاري  700ميليارد تومان اعلام كرد .

لنكراني با نامناسب خواندن وضعيت و امكانات بيمارستان وليعصر(عج)اراك گفت: رفع محروميت هاي اين بيمارستان نيازمندهمكاري همه مسئولان اين استان است.

کد مطلب 261942

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