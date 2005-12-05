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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۰۷

وزير امور خارجه فرانسه :

پافشاري ايران بر غني سازي در داخل، پيشنهاد روسيه را با مانع مواجه مي سازد

پافشاري ايران بر غني سازي در داخل، پيشنهاد روسيه را با مانع مواجه مي سازد

وزير امور خارجه فرانسه گفت پافشاري ايران بر غني سازي در داخل، رد يك جانبه پيشنهاد روسيه براي حل بن بست موجود در گفتگوهاي تهران با غرب است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، "فليپ دوست بلازي" در نشست "سازمان امنيت و همكاري اروپا" به خبرنگاران گفت:" روسيه در راستاي امكان غني سازي مشترك ، پيشنهادي به ايران داده است، اما ايراني ها به طرق مختلف و به طور يك جانبه اين پيشنهاد را رد كرده اند.

وي گفت : اروپايي ها تمايل دارند ، به ايران مهلت بدهند تا گفتگو كند و به اين كشور بگويند كه اروپا دقيقاً  از طريق گفتگوها قصد  رسيدن به چه چيزي  را دارد.

وزير امور خارجه فرانسه  افزود : ما سعي در تحقير ايران نداريم اما تاكنون تهران به همه چيز نه گفته است.

بلازي همچنين اضافه كرد"ما مي خو اهيم شانس زيادي به گفتگوها بدهيم و تمام تلاش خود را براي از سرگيري گفتگوها و بازگرداندن ايران به جامعه بين الملل انجام داده ايم".

کد مطلب 261964

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