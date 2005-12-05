تيم هندبال ايران به مرحله نيمه نهايي صعود كرد

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" دراين ديداركه در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه و به قضاوت دو داور بحريني برگزارشد تيم ايران با ارايه يك بازي سرعتي و هماهنگ در حمله و دفاع خوب موفق شد با نتيجه 31 بر 23 مقابل تيم سوريه به برتري دست يابد و به جمع چهار تيم مرحله نيمه نهايي صعود كند.

درنيمه اول تيم كشورمان با نتيجه 14بر6 مقابل سوريه به برتري دست يافت و درنهايت به سومين پيروزي پياپي خود در اين دوره از رقابت ها دست يافت. تيم هندبال كشورمان پيش از اين تيمهاي اردن و عمان را از پيش رو برداشته بود.

بدين ترتيب تيم ملي هندبال ايران درمرحله نيمه نهايي اين رقابت ها روز چهارشنبه با برنده تيم هاي كويت و قطرديدار خواهد كرد كه قراراست ازدقايقي ديگرديدارخود را آغاز كنند.