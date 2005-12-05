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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۴۱

گزارش هاي خبرنگار اعزامي "مهر" از سومين دوره بازيهاي غرب آسيا - قطر

تيم هندبال ايران به مرحله نيمه نهايي صعود كرد

تيم هندبال ايران با برتري قاطع مقابل سوريه به مرحله نيمه نهايي رقابت هاي سومين دوره بازيهاي غرب آسيا راه يافت.

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" دراين ديداركه در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه و به قضاوت دو داور بحريني برگزارشد تيم ايران با ارايه يك بازي سرعتي و هماهنگ در حمله و دفاع خوب موفق شد با نتيجه 31 بر 23 مقابل تيم سوريه به برتري دست يابد و به جمع چهار تيم مرحله نيمه نهايي صعود كند.

درنيمه اول تيم كشورمان با نتيجه 14بر6 مقابل سوريه به برتري دست يافت و درنهايت به سومين پيروزي پياپي خود در اين دوره از رقابت ها دست يافت. تيم هندبال كشورمان پيش از اين تيمهاي اردن و عمان را از پيش رو برداشته بود.

بدين ترتيب تيم ملي هندبال ايران درمرحله نيمه نهايي اين رقابت ها روز چهارشنبه با برنده تيم هاي كويت و قطرديدار خواهد كرد كه قراراست ازدقايقي ديگرديدارخود را آغاز كنند.

کد مطلب 261966

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