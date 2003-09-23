۱ مهر ۱۳۸۲، ۷:۵۵

همزمان با بازگشايي دانشگاهها ، "فرتور" متولد شد

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز با راه اندازي سايت اينترنتي ، از اين پس اطلاعات واخبار مربوط به دانشگاه خود را از طريق شبكه جهاني اينترنت در اختيار علاقمندان قرار خواهند داد .

به گزارش خبر نگار دانشگاهي مهر، " فرتور" عنوان روزنامه الكترونيكي دانشجويي است كه به همت جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز راه اندازي شده است وبا توجه به امكاناتي كه در اين سايت دانشجويي فراهم شده بازديد كنندگان مي توانند از لينك خبرگزاريها وسيستم جستجوي اين سايت استفاده كنند .
 مديران اين شبكه دانشجويي ضمن اعلام اين كه قراراست جديدترين اطلاعات  دانشگاهي  به همراه تحليلهاي دانشجويي در مسائل مختلف سياسي ، اجتماعي وفرهنگي در اين سايت  انتشار يابد ، اظهار اميدواري كرده اند كه درصورت مساعدت مسئولان  دانشگاه ، اين نشريه دانشجويي به يك سايت مستقل تبديل شود .
علاقمندان جهت بازديد واستفاده از مطالب اين سايت مي توانند به نشاني الكترونيك زير مراجعه نمايند :
                                                                                                      WWW.Fartur.persianblog.com

