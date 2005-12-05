جايزه پنجاه ميليوني رئيس فدراسيون فوتبال براي تيمهاي برترجام مرحوم شكوري // سي بازيكن منتخب به اردوي تيم ملي پيشكسوتان دعوت خواهند شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدار كياني ها توانستند با چهارگل پيروزي نخستين را رقم زنند و ازحريف يك مغلوب بسازند. گلهاي كيان را عليرضا عدي، هاشم كهبازي، سيد ولي ميرزا سيدي وجعفر آزاد دوست زدند و تنها گل ملوان را فريدون خاني به ثمر رساند.

در بازي بين راه آهن و آرارات كه در رده سني بالاي 55 سال برگزار شد، راه آهن توانست با حساب 4 بريك بازي را به نفع خود خاتمه دهد و دومين برد را به حساب خود واريز كند. جعفر رمضاني ( 2 گل) وسلمان عبادي ومجيد جناني گلزنهاي راه آهن بودند وگلزن آرارات يعقوب شاهيران نام داشت.

بازي سوم امروز درحضور دكترمحمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال ومعاونين اين فدراسيون برگزارشد. اين مسابقه در رده سني بالاي 50 سال وبين تيمهاي استقلال و آرارات برگزارشد. حسين ياريار وعلي مناجاتي دوگل زدند تا تنها گل آرارات كه با ضربه سر ورژ خچوميان به ثمر رسيد، حاصلي دربرنداشته باشد. اين ديداربا برتري تيم ياران به پايان رسيد.

دكترمحمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال در حاشيه برگزاري اين مسابقات مبلغ پنجاه ميليون ريال بعنوان جوايز تيمهاي برتر و كمك به كادر برگزاركننده اين رقابتها اهداء كرد.

همچنين وي اعلام كرد تعداد سي بازيكن نخبه اين رقابتها كه از سوي كادر برگزار كننده انتخاب مي شوند، به اردوي تيم ملي پيشكسوتان فوتبال كشورمان دعوت شده تا علاوه برقدرداني از اين نفرات، تيم ملي پيشكسوتان با قدرت كافي به مسابقات جام جهاني پيشكسوتان اعزام شوند.

بازي چهارم روز يازدهم كه بنام مرحوم رسول مدد نوعي مربي سازنده فوتبال نامگذاري شده بود، بين تيم هاي استقلال و راه آهن برگزارشد. در اين بازي بازيكنان بالاي پنجاه سال دو تيم به تساوي يك بر يك رضايت دادند. براي استقلال ابراهيم كلاهيان و براي راه آهن محمد نعيما گلزني كردند.

آخرين بازي امروز بين 45 ساله هاي اكباتان و شيرودي انجام شد كه برنده اي نداشت. اين بازي با نتيجه يك بر يك خاتمه يافت و گلزنهاي دوتيم اصغرحاج علي پور و بهمن دربان وطن بودند.

داوراني كه قضاوتهاي روزيازدهم را برعهده داشتند، عبارتند از: عباس خوزستاني، محسن حاجيلو، محمدرياحي، اجتهادي، اصغري نژاد، ضمن آنكه سيامك سلطاني كار مداواي مصدومين را برعهده داشت.

لازم به يادآوري است: بازيهاي فوتبال جام مرحوم يونس شكوري ازساعت 13 روزچهارشنبه 16 آذرماه جاري در زمين چمن مصنوعي شهيد شيرودي دنبال مي شود. دوازدهمين روز اين رقابتها به ياد مرحوم عزت الله جانملكي بازيكن اسبق تيم ملي كه بدليل بيماري MS به سراي باقي شتافت، نامگذاري شده است.

برنامه روزچهارشنبه به شرح ذيل مي باشد:

ساعت 13: اكباتان با كيان در رده سني بالاي 50 سال

ساعت 14 : نادر و كيان در رده سني بالاي 55 سال

ساعت 15: استقلال و تهرابخوان در رده سني بالاي 55 سال

ساعت 16 : بانك تجارت و شيرودي در رده سني بالاي 50 سال

ساعت 17: عقاب و بنياد شهيد در رده سني بالاي 40 سال