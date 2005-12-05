مربي تيم ملي هندبال ايران: كويت جديترين رقيب ما براي قهرماني است

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از دوحه قطرعليرضا حبيبي كه پس از پيروزي تيم هندبال و راهيابي به مرحله نيمه نهايي كشورمان مقابل سوريه درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: تيم ما مقابل سوريه بازي خوبي را به نمايش گذاشت وثابت كرد كه مي تواند حريفان جدي تري را شكست دهد.

وي افزود: كويت رقيب اصلي ما در اين رقابتهاست، ولي ما بازيكنان خوبي دراختيارداريم كه امكان پيروزي مقابل اين تيم را فراهم مي كند.

وي افزود: ما تنها سه ماه است كه اين تيم را تشكيل داده ايم و فرصت زيادي براي هماهنگي بازيكنان دراختيارنداشتيم، ولي انگيزه بالاي بازيكنان درسه ديدار گذشته باعث شده است با اقتداربه مرحله نيمه نهايي صعود كنيم.

وي ابراز اميدواري كرد: تيم ايران با كسب نتيجه مطلوب درمرحله نيمه نهايي بتواند درفينال رقابتهاي هندبال سومين دوره بازيهاي غرب آسيا حاضرشود.