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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۲۴

گزارشهاي خبرنگار اعزامي "مهر" از سومين دوره بازيهاي غرب آسيا - قطر؛

مربي تيم ملي هندبال ايران: كويت جديترين رقيب ما براي قهرماني است

مربي تيم هندبال كشورمان ازكويت بعنوان جدي ترين رقيب ايران براي كسب عنوان قهرماني در سومين دوره رقابتهاي غرب آسيا ياد كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از دوحه قطرعليرضا حبيبي كه پس از پيروزي تيم هندبال و راهيابي به مرحله نيمه نهايي كشورمان مقابل سوريه درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: تيم ما مقابل سوريه بازي خوبي را به نمايش گذاشت وثابت كرد كه مي تواند حريفان جدي تري را شكست دهد.

وي افزود: كويت رقيب اصلي ما در اين رقابتهاست، ولي ما بازيكنان خوبي دراختيارداريم كه امكان پيروزي مقابل اين تيم را فراهم مي كند.

وي افزود: ما تنها سه ماه است كه اين تيم را تشكيل داده ايم و فرصت زيادي براي هماهنگي بازيكنان دراختيارنداشتيم، ولي انگيزه بالاي بازيكنان درسه ديدار گذشته باعث شده است با اقتداربه مرحله نيمه نهايي صعود كنيم.

وي ابراز اميدواري كرد: تيم ايران با كسب نتيجه مطلوب درمرحله نيمه نهايي بتواند درفينال رقابتهاي هندبال سومين دوره بازيهاي غرب آسيا حاضرشود.

کد مطلب 261987

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