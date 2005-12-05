آمريكا و رژيم صهيونيستي توان مقابله با جمهوري اسلامي را ندارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از معاونت روابط عمومي دفتر فرمانده كل سپاه، سردار سرلشگر دكتر سيد يحيي صفوي در همايش فرماندهان رده هاي مقاومت بسيج منطقه تهران بزرگ در مشهد با اعلام اين مطلب افزود: آمريكايي ها به دنبال تك قطبي كردن جهان بودن دو سياست يكجانبه گرايي در بعد امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دنبال مي كردند كه اين سياست با شكست مواجه شد.

وي با اشاره به ناكامي آمريكا در اجراي طرح خاورميانه بزرگ خاطر نشان كرد: اشغالگران براي دستيابي به اهداف عمده خود در عراق جنگ پر شدت اما كوتاه مدتي را در راستاي يك استراتژي بلند مدت طراحي كرده بودند تا با تغيير رژيم هاي منطقه، ساختار جديدي را ايجاد كنند ولي امروز كه سه سال از آغاز جمله آمريكا به عراق مي گذرد، دولت آمريكا بيش از 300 ميليارد دلار هزينه كرده و بيش از پنج هزار نفر از نيروهاي ارتش اين كشور نيز كشته شده اند و اهداف اشغال عراق نيز محقق نشده است.

فرمانده كل سپاه در ادامه گفت: جمهوري اسلامي ايران كشوري بزرگ با ملتي كهن و منابع غني و سرشار است و در طول تاريخ بعنوان يكي از مراكز پنجگانه ايجاد تمدن بشري قلمداد شده است.

وي ابراز اميدواري كرد با هماهنگي ايجاد شده در بين قواي سه گانه مسئولان كشور با استفاده از ظرفيتهاي موجود در جهت حل مشكلات مردم گام بردارند.

سردار صفوي با تشريح ماموريت هاي بسيج در بيان انتظارات موجود از فرماندهان بسيج گفت: اجراي برنامه پنجساله چهارم، توسعه كيفي بسيج و تقويت و تعميق بصيرت سياسي و معنويت ديني در كنار كارآمدي نظامي، كارآفريني و ايجاد عرصه هاي فعاليت براي بسيجيان كه مهمترين آنها در بسيج سازندگي ورزش همگاني و بهينه سازي اوقات فراغت بسيجيان است تقويت گردانهاي عاشورا و الزهرا (س)، تواناسازي كادر مديران بسيج، توسعه امنيت پايدار و مردمي بخصوص در تهران و مناطق غرب و شمالغرب از جمله مواردي است كه فرماندهان و مسئولان بسيج بايد براي تحقق آنها تلاش نمايند.

وي در پايان تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم تا از روحيه مردمي و بسيجي و صداقت در گفتار و كردار و آمادگي براي جهاد في سبيل الله غافل نشويم كه در غير اين صورت از فلسفه پاسداري و بسيجي بودن غافل شده ايم.