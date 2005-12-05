دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران تجمع كردند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين تجمع كه صبح امروز برگزار شد، تجمع كنندگان با سر دادن شعارهايي نسبت به نحوه تعيين رئيس جديد دانشگاه تهران اعتراض خود را اعلام كردند و اعتراض خود را يك اعتراض مدني عنوان كردند.

يكي از دانشجويان شركت كننده در اين تجمع در گفتگو با "مهر"، تصريح كرد : اساتيد يك دانشگاه نيز بايد حق داشته باشند كه در مورد مسائل دانشگاه تصميم بگيرند.

اين دانشجويان همچنين با تجمع در مقابل دانشكده برق نسبت به بركناري دكتر "رضا فرجي‌دانا" رئيس سابق دانشگاه تهران اعتراض كردند.

همچنين نامه سرگشاده ‌اي خطاب به وزير علوم قرائت شد كه دانشجويان در اين نامه اظهار داشتند : آزادي دانشگاه به عنوان محل توليد انديشه و تضارب آرا مقدم بر هر چيزي است و اين به دست نمي ‌آيد مگر با استقلال نهاد دانشگاه.