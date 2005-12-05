احتمال موافقت مهليز با ادامه فعاليت در تيم تحقيق سازمان ملل/ وزير دادگستري سوريه: روند تحقيقات كشف حقيقت را دنبال نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، اين در حالي است كه امروز دوشنبه بازجويي از پنج مسئول سوري در وين آغاز شد.

يك منبع لبناني نزديك به پرونده تحقيق گفت : تمديد ماموريت تيم كه 15 دسامبر (24 آذر) به پايان مي رسد، به مدت شش ماه ديگر چه بسا باعث شود كه مهليز به ماموريت خود در راس تيم تحقيق ادامه دهد در صورتي كه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل هم به وي بار ديگر اعتماد كند.

قاضي آلماني جمعه گفته بود كه مدت قراردادش با تيم تحقيق اول ژانويه به پايان مي رسد كه معنايش اين است كه وي استعفا نمي دهد بلكه قراردادش بر پايان ماموريتش در اين تاريخ(اول ژانويه) دلالت مي كند.

وي تاكيد كرد كه تصميمش با روند تحقيقات ارتباطي ندارد.

قاضي مهليز گفت كه تصميمش به مقامات آلمان نيز بستگي دارد و ممكن است براي بدست گرفتن مسئوليتهاي داخلي به آلمان فراخوانده شود.

يك منبع ديپلماتيك در پايتخت اتريش گفت كه بازجويي از پنج مسئول سوري در وين آغاز شده است .



وي از افشاي هويت شخصيت هاي سوري خودداري كرد.

اما روزنامه النهار لبنان نوشت كه پنج مسئول سوري " سرتيپ رستم غزاله رئيس سابق اطلاعات نظامي در لبنان و سرتيپ جامع جامع معاون وي، سرتيپ محمد خلوف، سرهنگ عبدالكريم عباس و سرهنگ سميح القشعمي هستند."

فواد سنيوره نخست وزير لبنان يكشنبه گفته بود كه دبيركل سازمان ملل متحد براي متقاعد كردن قاضي مهليز به ادامه فعاليت در راس تيم تحقيق تلاش خواهد كرد.



دولت لبنان تمديد ماموريت تيم بين المللي تحقيق را تا شش ماه ديگر درخواست كرده است و انتظار مي رود كه عنان با اين درخواست موافقت كند.

جان بولتون سفير آمريكا در سازمان ملل متحد جمعه گذشته با ارسال نامه اي براي عنان از وي خواست تا مهليز را به ادامه فعاليت به عنوان رئيس تيم تحقيق متقاعد كند زيرا وي از تجربه منحصربه فردي در اين زمينه برخوردار است.

بولتون بر ضرورت آنچه مقابله با تلاشهاي سوريه براي ايجاد تشكيك در درستي و اعتبار تيم تحقيق ناميد، تاكيد كرد.

اما محمد الغفري وزير دادگستري سوريه يكشنبه تاكيد كرد كه تحقيقات جاري براي كشف حقيقت نيست بلكه هدفش محاصره سوريه و ضربه زدن به مواضع ملي و مردمي آن است.

سعدالحريري رئيس فراكسيون المستقبل در پارلمان و فرزند نخست وزير اسبق لبنان كه در فوريه گذشته ترور شد، تصميم مهليز براي كناره گيري از تيم تحقيق را كم اهميت خواند.



وي تاكيد كرد كه تحقيقات ادامه خواهد يافت و جنايتكاران رسوا خواهند شد .



هنوز درباره اينكه چه كسي جانشين مهليز خواهد شد، چيزي مطرح نشده است اما يك منبع ديپلماتيك غربي گفته است : جانشين مهليز بايد همان ويژگيهاي وي را داشته باشد.



اين منبع افزود: معاون كنوني مهليز يك پليس است نه قاضي .



وي خاطر نشان كرد كه رئيس تيم تحقيق بايد قاضي باشد.