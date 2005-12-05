نمايندگان خواستار نظارت جدي تر و همراه با اطلاع رساني ديوان محاسبات شدند/ يك مقام برجسته دولت سابق در ديوان محاسبات محكوم شده است

حجت الاسلام سيد محمود مدني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت: دادستان ديوان محاسبات براي دومين در جلسه اعضاي كميسيون اصل نود شركت كرد تا به دغدغه هاي نمايندگان مبني بر فعال تر شدن نهادهاي نظارتي در كشور پاسخ گويد .

اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس افزود : اميري در جلسه روز گذشته رويكرد و سياستهاي جديد ديوان محاسبات را تشريح كرد وبرعزم اين ديوان براي حفظ مديران و نيروي انساني كشور به عنوان سرمايه هاي اصلي نظام، تاكيد كرد.

مدني افزود: در جلسه ديروز اميري با توصيف سياستهاي نظارتي ديوان محاسبات ، گزارشي از فعاليتهاي اين ديوان و پرونده هاي رسيدگي شده و همچنين وضعيت فعلي پرونده هاي در دست بررسي ديوان محاسبات را به اعضاي كميسيون اصل نود ارائه كرد.

نماينده گناباد در مجلس گفت: در ديدار با دادستان ديوان محاسبات، اعضاي كميسيون اصل نود خواستار فعاليت جدي تر و همراه با اطلاع رساني شفاف ترديوان محاسبات شدند و اميري در اين باره توضيح داد.

مدني با اشاره به توضيحات دادستان ديوان محاسبات در خصوص فعاليت هاي اين ديوان گفت:اميري با مقايسه فعاليت هاي 6 ماهه اول سال گذشته و امسال و نيز ارزش ريالي آراء صادره نتيجه گيري كرد كه ديوان محاسبات بيش از پيش فعال شده است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه " گاهي ديوان محاسبات اقدام به ارائه ميزان تخلفات رسيدگي شده مي كند، اما خبري از اعلام قرار مجرميت براي كسي نيست"، تاكيد كرد: اين جرم ها بدين گونه است كه گاهي تخلفات صورت گرفته، عنوان مجرمانه ندارد. يعني سوء استفاده شخصي نيست و مواردي مانند جابه جايي اعتبارات است، اما گاهي نيز اين موارد شامل مواردي مثل خيانت است كه با مسببين نوع پرونده ها به شدت برخورد خواهد شد.

عضو كميسيون اصل نود در اين خصوص به پرونده يكي از افراد برجسته دولتي سابق اشاره كرد و گفت: در اين پرونده راي سنگيني براي متهم از طرف ديوان محاسبات صادر شده است .

نماينده گناباد تاكيد كرد : ديوان محاسبات براي برخورد با هرگونه اقدام خلاف قانون، حتي مواردي كه مجري اين اقدام ، بدون سوء نيت به اين كار دست زده، عزم جدي دارد.

حجت الاسلام مدني ديگر محور جلسه اعضاي كميسيون اصل نود با دادستان ديوان محاسبات را فعاليت هاي موازي دستگاههاي نظارتي عنوان كرد و گفت : سعي ما بر اين بوده است تا از مواردي كه چند دستگاه نظارتي به طور جداگانه به بررسي يك پرونده واحد مي پردازند، جلوگيري شود تا از هدر رفتن وقت و نيروي انساني دستگاهها اجتناب گردد.

وي از برگزاري جلسات آينده اين كميسيون با مسئولان ديوان محاسبات براي پيگيري موارد مطرح شده در جلسات و نيز شفاف شدن برخي از موارد مبهم خبر داد.

مهدي اميري اصفهاني دادستان ديوان محاسبات روز گذشته با حضور در كميسيون اصل نود حضور يافت و درباره اقدامات اين دادستاني و نيز گروههاي مستشاري ديوان محاسبات در مدت بيش از يك سال و نيم فعاليت آن، گزارش خود را به اعضاي كميسيون ارائه كرد.