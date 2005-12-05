برتري پر گل تيم 10 نفره ايران در مقابل قطر // تيم ايران با اقتدار به مرحله بعد صعود كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از دوحه قطر تيم فوتبال اميد كشورمان در يك بازي زيبا و تماشايي توانست با نتيجه چهار بر يك از سد تيم ملي فوتبال قطر بگذرد و با 6 امتياز از گروه A اين رقابت ها با 8 گل زده و يك گل خورده به عنوان تيم اول اين گروه به مرحله بعدي صعود كند.

ملي پوشان كشورمان علي رغم 10 نفره شدن بخاطر اخراج سپهر حيدري دست از حمله بر نداشتند و در دقيقه 49 بهشاد ياورزاده با ضربه سري محكم دروازه قطر را تهديد كرد كه ضربه وي را دروازه بان حريف مهار كرد، برتري تيم ايران در برابر بازيكنان جوان قطري محسوس بود و اين امر در دقيقه 52 كه با شوت نفس گير جواد نكونام كاپيتان تيم اميد كشورمان و دقيقه 83 توسط آندرانيك تيموريان درموقعيتي تك به تك با جمعه دروازه بان قطري روبرو شد كه توانست موقعيت هاي خطرناك بازيكنان كشورمان را به خوبي مهار كند.



تيم ايران با اينكه در دقايق پاياني نيمه اول سپهر حيدري مدافع جوان خود را به علت دوكارته شدن و دريافت كارت قرمز از دست داد؛ اما با راهنمايي هاي رنه سيموئز مربي برزيلي خود توانست با آوردن پژمان منتظري و بيرون كشيدن مهرداد اولادي در بين دو نيمه، بازي را در دست بگيرد و حتي به گلهاي بيشتري نيز دست يابد.





گلهاي ايران در دقايق 6 توسط جواد نكونام از روي نقطه پنالتي، دقيقه 33 توسط ارزاني، دقيقه 59 توسط بهشاد ياورزاده و دقيقه 76 توسط پژمان منتظري صورت گرفت و تك گل تيم قطر نيز در دقيقه 10 بازي به ثمر رسيد.

لازم به يادآوري است سرمربي تيم ملي اميد ايران در اين ديدار بهشاد ياورزاده را پس از به ثمر رساند گل سوم از بازي بيرون آورد و مازيار زارع را به جاي وي به ميدان فرستاد و رضا عنايتي نيز جاي خود را به سعيد دقيقي داد.