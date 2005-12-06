عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- پادشاه عربستان ابراز اميدواري كرد كنفرانس اسلامي مكه، اعتماد به نفس را به امت اسلامي بازگرداند.

- روسيه وسوريه دو توافقنامه در زمينه توليد گاز به امضا رساندند.

- منابع خبري از وقوع درگيري هايي ميان فعالان فلسطيني و نيروهاي امنيتي فلسطيني خبردادند.

- دادگاه ويژه عراق براي محاكمه صدام و معاونينش موافقت كردند كه برزان تكريتي برادر ناتني صدام مورد معاينات پزشكي قرار بگيرد.

- محمد حمزه الزبيدي نخست وزير سابق عراق و يكي از معاونين صدام در پايان هفته گذشته در يكي از زندان هاي ارتش آمريكا در عراق مرد.

- شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي با ازسرگرفتن ترورهاي هدفمند شخصيت هاي فلسطيني موافقت كرد.

- ايمن نور رئيس حزب الغد مصر بازداشت شد.

- رمزي كلارك وزير سابق دادگستري آمريكا اعلام كرد: بسيار سخت است كه محاكمه صدام شفاف برگزار شود.

- واشنگتن از فروش سيستم هاي ضد موشكي روسيه به ايران انتقاد كرد.

- دستگاه هاي جاسوسي آمريكا نيز اعلام كردند: حمزه الربيعي از سركرده هاي شبكه تروريستي القاعده درپاكستان كشته شده است.

- كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا اعلام كرد درنظر دارد درخلال سفر دوره اي خود به اروپا، اروپايي ها را نسبت به وظيفه شان به عنوان هم پيمانان آمريكا متذكر شود.

- سفارت آمريكا موقتاً درمانيل بسته شد.

- دادگاه سازمان عفو بين الملل در انگليس اعلام كرد درخلال سال هاي 2001 تا 2005 ، 800 پرواز آمريكايي با هواپيماهاي متعلق به سازمان سيا به اروپا انجام شده است.