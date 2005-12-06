عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- پادشاه عربستان ابراز اميدواري كرد كنفرانس اسلامي مكه، اعتماد به نفس را به امت اسلامي بازگرداند.
- روسيه وسوريه دو توافقنامه در زمينه توليد گاز به امضا رساندند.
- منابع خبري از وقوع درگيري هايي ميان فعالان فلسطيني و نيروهاي امنيتي فلسطيني خبردادند.
- دادگاه ويژه عراق براي محاكمه صدام و معاونينش موافقت كردند كه برزان تكريتي برادر ناتني صدام مورد معاينات پزشكي قرار بگيرد.
- محمد حمزه الزبيدي نخست وزير سابق عراق و يكي از معاونين صدام در پايان هفته گذشته در يكي از زندان هاي ارتش آمريكا در عراق مرد.
- شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي با ازسرگرفتن ترورهاي هدفمند شخصيت هاي فلسطيني موافقت كرد.
- ايمن نور رئيس حزب الغد مصر بازداشت شد.
- رمزي كلارك وزير سابق دادگستري آمريكا اعلام كرد: بسيار سخت است كه محاكمه صدام شفاف برگزار شود.
- واشنگتن از فروش سيستم هاي ضد موشكي روسيه به ايران انتقاد كرد.
- دستگاه هاي جاسوسي آمريكا نيز اعلام كردند: حمزه الربيعي از سركرده هاي شبكه تروريستي القاعده درپاكستان كشته شده است.
- كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا اعلام كرد درنظر دارد درخلال سفر دوره اي خود به اروپا، اروپايي ها را نسبت به وظيفه شان به عنوان هم پيمانان آمريكا متذكر شود.
- سفارت آمريكا موقتاً درمانيل بسته شد.
- دادگاه سازمان عفو بين الملل در انگليس اعلام كرد درخلال سال هاي 2001 تا 2005 ، 800 پرواز آمريكايي با هواپيماهاي متعلق به سازمان سيا به اروپا انجام شده است.
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