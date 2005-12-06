موضوع مذاكرات نيروگاه نيست بلكه سوخت هسته اي است // با صبوري ادامه مي دهيم ولي اجازه فرصت سوزي را هم نمي دهيم// هيچ مبناي عقلايي براي تعليق تحقيقات هسته اي نمي بينيم// ترجيح مي دهيم در درون مذاكرات به غني سازي برسيم

علي لاريجاني در كنفرانسي خبري در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با اشاره به همكاري هاي شفاف و تنگاتنگ ايران و آژانس و گفتگوهاي ايران با نمايندگان كشورهاي مختلف در نشست شوراي حكام براي اطمينان سازي در خصوص صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران گفت: كشورهاي اروپايي مانند ساير كشورها آمادگي خود را براي ادامه مذاكرات اعلام كرده اند و ما از اين موضوع خرسنديم.

وي افزود: سفراي سه كشور اروپايي در دو ديدار با معاون بنده،پاسخ نامه من را به سه كشور دادند و در جلسه بعد آمادگي خود را براي مذاكره اعلام كرده اند.

لاريجاني خاطرنشان كرد : اين گام سه كشور را گامي مثبت مي دانيم و تلاش مي كنيم گفتگوها سازنده و جدي باشد و در اين مسير، به يك راه حل معقول و دست يافتني دست يابيم. عزم ما بر اين است كه مذاكرات جدي و معقول باشد.

مسوول پرونده هسته اي ايران تصريح كرد: مشوق هاي اقتصادي و موضوعاتي چون تحقيقات به نحو عام، جزو موضوع مذاكرات نيست و نبايد به حاشيه برويم.

وي با بيان اينكه از ديدگاه ما مذاكرات با اروپا يك ميدان بازي برد برد است، گفت: برد براي ايران از اين جهت است كه ايران بتواند فناوري هسته اي را براي خود داشته باشد و برد براي اروپا از اين جهت است چون مطمئن مي شود انحرافي در اين مسير نخواهد بود.

لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به شرط هاي موجود از سوي ايران و اروپا براي مذاكره به آغاز مذاكرات و نتيجه بخش بودن آن اميدوار است، افزود: من شرطي را به طور رسمي نديده ام كه اعلام شود و بحث ما از ابتدا اين بود كه مذاكرات بدون شرط برگزار شود.

مسوول پرونده هسته اي ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد مذاكرات در تهران انجام شود، گفت: ما در زمينه مكان مذاكرات مساله اي نداريم، مكان قيد مهمي نيست و مي تواند هر جايي باشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ادعاي "نتانياهو" مبني بر ضرورت حمله به تاسيسات هسته اي اظهار داشت: توصيه مي كنم اين موضوع را خيلي جدي نگيريد چون ايران كشور قدرتمندي است و از اقتدار كافي برخوردار است، ايران هدفي سخت است و كسي نمي تواند با اين لحن با ايران صحبت كند.

لاريجاني افزود: اين اولين باري نيست كه چنين صحبته ايي مي شود. هيچ وقت هم جدي گرفته نشده است.

خبرنگاري پرسيد آيا شرط مذاكره از سوي اروپا پذيرش غني سازي در كشوري ديگر مانند روسيه است كه لاريجاني پاسخ داد: موضوع مذاكره موضوع غني سازي و عدم انحراف غني سازي در خاك ايران است و اگر قرار باشد غني سازي در كشور ديگري انجام شود، بايد با آن كشور مذاكره كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه ايران براي به نتيجه رسيدن مذاكرات چه محدوده زماني در نظر گرفته است تا در صورت عدم تحقق آن غني سازي در نطنز را از سر گيرد گفت : اگر همه اهتمام كنيم به يك راه حل منطقي برسيم در چند ماه آينده خواهيم رسيد. ما به دنبال مذاكره منطقي هستيم.

لاريجاني در خصوص خريد تسليحات دفاعي از روسيه گفت: روسيه كشور دوست و همسايه ما است و از گذشته مراودات نزديكي از نظر سياسي، اقتصادي و تسليحاتي با هم داشته ايم. فكر نمي كنم چيز خيلي پرهيجاني باشد كه ايران تسليحات جديد دفاعي از روسيه تهيه كرده است.

مسوول پرونده هسته اي ايران با بيان اينكه مذاكرات خريد اين تسليحات به چند سال پيش مربوط مي شود گفت: امروز ايران هم سلاح مي خرد و هم مي فروشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص نگراني اسراييل از خريد اين تسليحات، افزود: اعلام نگراني آنها چيز تازه اي نيست.ايران براي اينكه از استحكام دفاعي برخوردار باشد چنين خريدهايي دارد و داشتن يك سيستم دفاعي مدرن امر مهمي بود كه انجام شد.

خبرنگاري پرسيد آيا مذاكره ايران با سه كشور اروپايي بدين معناست كه رويكرد ايران به سمت شرق و كشورهايي چون چين، روسيه و هند كمرنگ تر شده است، لاريجاني پاسخ داد : يكي از نقاط ممتاز ديپلماتيك ما برخورداري از يك استراتژيك موثر بود كه در آن فعاليت هاي ديپلماتيك با روسيه و چين و غير متعهدها به طور كامل دنبال شد.

وي در ادامه افزود: بعد از يك فاصله قطع مذاكرات با اروپا اهتمام كرديم كه اين مسير نيز باز شود.

خبرنگاري پرسيد اگر اروپا در مسير مذاكرات پيشنهاد كند كه تعليق در همه فعاليت هاي هسته اي معلق مانده ايران ادامه يابد، آيا ايران خواهد پذيرفت كه لاريجاني پاسخ داد: هر پيشنهادي بايد بستري معقول داشته باشد؛ ما به اميال و خواسته ها، كاري نداريم. هر گونه تعليق يك وجه عقلايي مي خواهد.

وي افزود: هيچ مبناي عقلايي براي تعليق تحقيقات هسته اي نمي بينيم چرا كه اين موضوع تدريجا به دانشگاهها نيز كشيده خواهد شد.

مسوول پرونده هسته اي ايران تاكيد كرد: ايراني ها چيزي بيشتر از ساير كشورها نمي خواهند و ما مي خواهيم همان حقوقي كه براي ژاپن، كره جنوبي، برزيل و هند قائل هستند براي ما نيز قائل باشند.

لاريجاني در خصوص ادامه تعليق نطنز اظهار داشت: دست يافتن در مذاكرات به طرحي كه هم حقوق ايرانيان به رسميت بشناسد و هم به ديگران از صلح آميز بودن آن اطمينان دهد، چندان زمان نخواهد برد.

دكتر علي لاريجاني در ادامه گفت: غني سازي در خاك ايران جزو حقوق ماست و ما در عين حال به دنبال اعتماد بخشي به طرف مقابل هم هستيم و از هر طرحي كه اين دو بعد را داشته باشد ، استقبال مي كنيم.



لاريجاني در پاسخ به سئوالي در خصوص سخنان اخير يكي از مقامات رژيم صهيونيستي كه ايران را با عراق زمان صدام مقايسه كرده بود و از امكان حمله نظامي به ايران خبر داده بود، گفت: مقايسه ايران با عراق اشتباه است، ايران يك هدف سخت خواهد بود و مواجه شدن با ايران تبعات سنگيني دارد. حكومت صدام ؛ مشروعيت بين المللي نداشت و يك حكومت ضعيف محسوب مي شد.

وي افزود: شرايط اسرائيلي ها جوري نيست كه بتوانند در مورد ايران از اين سخنان بگويند؛ اين سخنان را جدي نمي گيريم و آنها را در حد جنگ رواني مي دانيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در خصوص رويكرد اروپايي ها در دور جديد مذاكرات هسته اي نيز گفت: ما مذاكره با اروپا را محدود به موضوع رفع نگراني و دغدغه اروپا در زمينه انحراف از مقاصد صلح آميز در توليد سوخت هسته اي كرده ايم.

وي ضمن رد متوقف شدن تحقيقات هسته اي و قرار گرفتن اين موضوع در دستور كار مذاكرات گفت: ما موضوع تحقيقات را جز موضوع مذاكره نمي دانيم، مثلا در دانشگاه تهران، فيزيك هسته اي تدريس مي شود، نمي شود كه اين درس را تعطيل كنيم!

لاريجاني در پاسخ به سئوالي در مورد وضعيت كارخانه UCF اصفهان و شايعه تعطيل شدن آن پيش از جلسه اخير شوراي حكام گفت:هيچ توقفي در كار اين كارخانه صورت نگرفته و شايعه تعطيلي يو.سي.اف جنگ رواني بود.

امروز آمريكا يك كشور دردسر ساز در منطقه است و شرايط سختي را براي منافع ملي ما ايجاد كرده است ، از طرف آمريكا بايد تغيير رفتار صورت بگيرد و اين تغيير رفتار با صحبت يك سفير ايجاد نمي شود



خبرنگاري از لاريجاني سئوال كرد ممكن است ايران پيشنهاد غني سازي موقت و محدود در خارج و سپس انتقال اين كارخانه به داخل خاك ايران بعد از اطمينان بخشي را بپذيرد؟ لاريجاني در پاسخ گفت: اين مساله هزينه بر خواهد بود و انتقال دوباره به داخل خاك هم كاري سخت و پر هزينه است، ضمن اينكه به مصلحت هم نيست.تدابير اطمينان بخشي همين الان هم مي تواند صورت بگيرد.

از لاريجاني در مورد احتمال مذاكره ايران و آمريكا در مورد مسائل عراق و علاقه مندي آمريكا براي شروع اين گفتگوها سئوال شد كه وي پاسخ داد: رفتار آمريكا بايد ملاك باشد، امروز آمريكا يك كشور دردسر ساز در منطقه است و شرايط سختي را براي منافع ملي ما ايجاد كرده است ، از طرف آمريكا بايد تغيير رفتار صورت بگيرد و اين تغيير رفتار با صحبت يك سفير ايجاد نمي شود.

وي افزود: آنچه كه مهم است برداشتن گام هاي واقعي از سوي آمريكا و دست برداشتن آمريكا از دردسرسازي براي منافع ملي ايران است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در مورد پيشنهاد روسيه گفت:ما با طرحي براي پيدا كردن راه حل براي موضوع غني سازي مخالفتي نداريم اما مهم اين است كه اين طرح بايد مشكل را حل كند نه اينكه صورت مساله را پاك كند.

لاريجاني تاكيد كرد : ما در مورد پرونده هسته اي استراتژي مدوني داريم

وي تصريح كرد: غني سازي در خاك ايران جزو حقوق ماست و ما در عين حال به دنبال اعتماد بخشي به طرف مقابل هم هستيم و از هر طرحي كه اين دو بعد را داشته باشد ، استقبال مي كنيم.

نماينده يك آژانس خبري خارجي از مسئول پر.ونده هسته اي ايران سئوال كرد: آيا به درخواست بازرسي از سايت هاي نظامي لويزان و شيان پاسخ مثبت داده خواهد شد؟ و لاريجاني گفت: اين بازرسي ها در چارچوب NPT خواهد بود ،بازرسي ها به درخواست البرادعي صورت گرفت.قاعده كار اين است كه بايد درخواست ها در چارچوب پادمان باشد.عارضه اي كه داريم اين است كه هراز چندگاهي آمريكايي ها يك افشاگري ! مي كنند و آژانس بعد از چندي ، سراغ آن مي رود ، اين رفتار قابل قبول نيست.

خبرنگار روزنامه " شرق" با اشاره به احتمال مذاكره ايران با آمريكا براي حل مساله عراق سئوال كرد و پرسيد اگر روزي تصميم به مذاكره با ايران گرفته شود ، اين مذاكرات توسط شوراي عالي امنيت ملي صورت خواهد گرفت؟

نقش آفريني و وزن ايران در ايجاد امنيت منطقه اي قابل غفلت نيست ما از هرحركت معقول براي استفاده از اين ظرفيت استقبال مي كينم ولي وقتي آمريكايي هايي همزمان حرفهاي خصمانه قبلي را هم مي زنند، چطور مي توانيم به صدق آنها اعتماد كنيم؟



دبير شوراي عالي امنيت ملي پاسخ داد: نقش آفريني و وزن ايران در ايجاد امنيت منطقه اي قابل غفلت نيست. ما از هرحركت معقول براي استفاده از اين ظرفيت استقبال مي كينم ولي وقتي آمريكايي هايي همزمان حرفهاي خصمانه قبلي را هم مي زنند، چطور مي توانيم به صدق آنها اعتماد كنيم؟

لاريجاني افزود : اگر روزي قرار باشد موضوع مذاكره با آمريكا بررسي شود، قطعا در شوراي عالي امنيت ملي خواهد بود.

خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي سئوال كرد آيا مذاكرات جديد ايران و اروپا با مبناي جديدي شروع خواهد شد يا همان توافق نامه پاريس و سعد آباد و اگر اروپايي ها عهد شكني كردند چه خواهيد كرد؟

لاريجاني پاسخ داد:شرايط گذشته مربوط به گذشته بود و اگر آن شرايط كارآمد بود، امروز محصولش را مي ديديم.قطعا با مباني دقيق تر از قبل مذاكره مي كنيم. ضمن اينكه نبايد خيلي به گذشته توجه كرد.

وي در خصوص عكس العمل ايران در هنگام عهد شكني اروپا گفت: راه براي حركت ايران همواره باز است و هيچ كس نمي تواند ايران را محدود كند.

خبرنگار يك شبكه تلويزيوني عربي نظر لاريجاني را در مورد ابراز نگراني شوراي همكاري خليج فارس از عملكرد هسته اي كشورمان جويا شد كه وي پاسخ داد: فعاليت هسته اي ايران كاملا صلح آميز است و جاي هيچ گونه نگراني در اين مورد وجود ندارد ، ضمن اينكه همكاري با همسايگان استراتژي امنيت ملي ماست.

لاريجاني در بخشي از سخنانش گفت: ما هم اكنون هم با اروپايي ها در زمينه توليد سوخت هسته اي همكاري داريم

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در خصوص احتمال به بن رسيدن مذاكرات گفت: راه ما حق طلبانه است و صبورانه ادامه مي دهيم و راه براي ما بسته نيست و اجازه فرصت سوزي را هم نمي دهيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ادامه تعليق تحقيقات هسته اي گفت: ما نمي توانيم محدوديتي براي دانش هسته اي قائل شويم و اين موضوع ربطي به مذاكرات آتي ايران و اروپا ندارد.



علي لاريجاني در ادامه اين كنفرانس خبري در پاسخ به سوالي در خصوص سند مورد ادعاي رسانه ها مبني بر انحراف ايران از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كه توسط ايران به آژانس ارائه شده است گفت: از سندي كه ارائه شده استنباط درستي نيست. ما با هدف شفاف سازي از گذشته اين سند را در اختيارشان گذاشته بوديم و اين چيز تازه اي نيست. خوشبختانه به اندازه كافي براي اثبات اينكه اين سند در گذشته به آژانس داده شده بود، وجود دارد.

وي افزود: در مسير پرچالش پرونده هسته اي ايران بارها چنين مسائلي مطرح شد از جمله اينكه آمريكا بارها مطرح كرد كه ايران در پارچين يا پادگان شهيد كاظمي در حال ساخت سلاح هسته اي است كه با بازرسي هاي آژانس كذب بودن آن اثبات شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت عدم پذيرش طرح پيشنهادي رئيس جمهور براي مشاركت شركت ها و دولت هاي خارجي در كارخانه غني سازي نطنز آيا ايران طرح جايگزيني براي ارائه در مذاكرات دارد، گفت: طرح رئيس جمهور طرح بسيار خوبي است چرا كه عليرغم نظارت آژانس براي اطمينان سازي پيشنهاد شده است كه دولت ها و شركت هاي خارجي در چرخه سوخت ايران مشاركت مستقيم داشته باشند. اين يكي از پيشنهادات ماست و پيشنهادات ديگري هم مطرح است.

وي در خصوص آنچه از آن به عنوان طرح روسيه ياد مي شود، اظهار داشت: من در اين مورد خيلي اطلاع ندارم چون در مذاكرات با مسئولان روسي، پيشنهاد مشخصي مطرح نشد. ما به طور كلي از هر طرحي كه بتواند تحقق چرخه سوخت هسته اي در ايران را تضمين كند، استقبال مي كنيم. حل اين گونه مسائل در عالم سياست به يكي دو راه محدود نيست و ما در اين زمينه (براي راه حل هاي ديگر) مطالعاتي داريم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران براي آغاز تحقيقات معلق مانده هسته اي يا مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ زمان خاصي در نظر گرفته است يا تا به نتيجه رسيدن مذاكرات با اروپا آنها را در تعليق نگاه خواهد داشت گفت: اين مسائل ربطي به مذاكرات ندارد. تحقيقات از دانشگاهها شروع مي شود و تا سطوح مختلف ادامه مي يابد. از اين چيزها بمب اتم در نمي آيد.

خبرنگاري پرسيد آيا اين تحميل را كه غرب با آرام كردن فضاي شوراي حكام در نشست نوامبر و مطرح كردن طرح روسيه قصد دارد اين كشور را با خود عليه ايران همراه كند گفت: آنقدر كه من از تاريخ مراودات ايران و روسيه مي دانم فكر مي كنم روس ها خيلي هوشمندتر از آن هستند كه خود را در چنين ميداني محصور كنند.

وي با بيان اينكه روسيه به لحاظ امنيتي در منطقه از قدرت مانور بالايي برخوردار است، گفت: روسيه روي سطح دوستي و مراودات خود با ايران حتما حساب خوبي باز خواهد كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر روسيه طرح خود را به ايران پيشنهاد دهد آيا آن را رد مي كنيد گفت: نمي دانم چه دليلي دارد كه روي طرحي كه هيچ وقت آن را مشاهده نكرده ايم اين قدر سوال مي پرسيد. روسيه دوست ايران است البته ما جلوي ارائه طرح از هيچكس را نمي گيريم.

وي با بيان اينكه ايران دو ويژگي براي پذيرش طرح ها در نظر دارد، افزود: يكي از ويژگي ها اين است كه غني سازي در خاك ايران انجام شود و دوم آنكه به جامعه جهاني از صلح آميز بودن فعاليت هاي ايران اطمينان دهد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص سهام هسته اي كه موضوع آن بعد از پيشنهاد رئيس جمهور مطرح شد گفت: سازمان انرژي اتمي اساسنامه اين طرح را نوشته است و در اين خصوص، سهم دولت ها و شركت ها را مشخص كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا مي تواند در اين سهام شريك شود، گفت: اين طرح محصور به دولت ها نيست و بخش هاي خصوصي مي توانند در آن شريك شوند. ما آمادگي داريم كشورها در بخش هاي خصوصي و دولتي بتوانند از اين سهام برخوردار شوند و اين نهايت شفاف سازي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مذاكرات طولاني شود آيا ايران غني سازي نطنز را از سر خواهد گرفت گفت: اگر موضوع مذاكرات به صورت جدي دنبال شود ترجيح ما اين است كه در بخش غني سازي در مذاكرات به نتيجه برسد و ما اين صبر را داريم تا غني سازي در اين چارچوب دنبال شود.

لاريجاني در خصوص جزئيات برنامه ايران براي مذاكره با اروپا گفت: جزئيات بستگي به مدلي دارد كه در مذاكرات انتخاب مي كنيم اين مدل مي تواند مدل پلكاني يا مدل هاي ديگري باشد كه براي همه موارد فكر كرده ايم.

وي توضيح بيشتر در اين خصوص را به شروع مذاكرات موكول كرد.

خبرنگاري پرسيد آيا اروپا اين بار نيز از سياست هاي آمريكا در مذاكرات پيروي خواهد كرد كه دبير شوراي عالي امنيت ملي پاسخ داد: من صورت خوشي نمي بينم كه تصوير اروپا را به گونه اي ببينيم كه زبان ديگران شده است.

وي در خصوص حضور آمريكا در مذاكره با ايران گفت: اين موضوع را صرفا در رسانه ها شنيده ام و سياستمداران بيشتر به گام هاي عملي توجه دارند.

خبرنگاري پرسيد اين موضوع شنيده مي شود كه ايران در آستانه نشست حكام قول پذيرش طرح روسيه را به غرب داده است و بر اين اساس از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت جلوگيري كرده است، اظهار داشت: به هيچ وجه چنين نيست. من اين را به شدت تكذيب مي كنم. ما در اين بحث كه غني سازي در كشور جزو حقوق مسلم ايرانيان است هيچ مذاكره پشت پرده اي نداشته ايم.

وي در خصوص ابراز خوشبيني برخي كشورها و البرادعي نسبت به طرح روسيه گفت: ما جلوي اظهارنظر ديگران را نمي توانيم بگيريم. در اين خصوص صرفا ايده اي مطرح شده است و همان زمان هم گفتيم كه موضوع مشكل دارد و بايد موضوع پخته اي باشد تا مورد بررسي قرار گيرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص مصوبه دولت مبني بر احداث نيروگاه جديد هسته اي در خوزستان و تاثير آن بر روند مذاكرات خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي براي آينده كشور 20 هزار مگاوات برق هسته اي در نظر گرفته است و امسال برنامه كشور اين است كه 2 هزار مگاوات آن را از طريق مناقصه تحقق بخشد. اين موضوع ربطي به مذاكرات ندارد چرا كه موضوع مذاكرات نيروگاه نيست بلكه سوخت هسته اي است.

وي با ابراز خوشبيني نسبت به آينده مذاكرات ايران و اروپا گفت: ما بايد با ساير كشورها به تعامل منطقي برسيم و ايران همواره از مذاكره استقبال كرده است. قطعا به مذاكرات اميدواريم وگرنه وقت تلف نمي كرديم.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات سال گذشته "كمال خرازي" وزير امور خارجه سابق ايران مبني بر دستگيري 25 نفر از اعضاي القاعده در كشور پرسيد: آيا اين افراد تحويل داده شده اند يا خير؟ لاريجاني پاسخ داد: ما رفتارهايي را كه امنيت جهاني را به خطر بياندازد نمي پسنديم موضع ايران اين است كه ايران مكاني براي اين افراد نخواهد بود ما آنها را نگهداري نكرده ايم و نمي كنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اظهارات البرادعي در روزنامه انگليسي اينديپندت كه گفته است در صورت عملي شدن تهديد ايران و راه اندازي نطنز فاصله اين كشور تا بمب اتمي چند ماه خواهد بود گفت: هر مسئله سياسي براي حل زمان خاص و محدودي دارد و دليلي وجود ندارد كه مسائل را در لازمان رها كنيم. ما وقت مناسبي را براي حل مساله هسته اي در همكاري با آژانس و كشورهاي اروپايي صرف كرده ايم . ما مرز "حل مسئله " و "فرصت سوزي" را مي شناسيم و زماني براي فرصت سوزي نخواهيم داشت.

لاريجاني افزود: چندي پيش آمريكايي ها گفتند بر اساس بررسي سيستم اطلاعاتي آمريكا ايران 10 سال ديگر به سلاح هسته اي مي رسد. ما نمي دانيم در اين مجموعه سخن ها كدام را بايد مبنا قرار دهيم. اگر سيستم بزرگ اطلاعاتي آمريكا مي گويد ايران 10 سال ديگر به اين موضوع مي رسد چرا از امروز به دنبالش هستند.

لاريجاني تاكيد كرد: آقاي البرادعي و ديگران نبايد به دنبال نيت خواني باشند فعل كشورها بايد مبنا قرار گيرد.

وي با اشاره به تاكيد البرادعي بر عدم هرگونه سند و مدركي دال بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران از مسير صلح آميز گفت: ما نهايت همكاري را با آژانس خواهيم داشت ولي با اين گونه صحبتها نبايد حقوق ايرانيان را ناديده گرفت.

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" در خصوص مفاد موافقت نامه امنيتي ايران و عراق كه در سفر مشاور شوراي عالي امنيت ملي اين كشور به تهران به امضاء رسيد، اظهار داشت: عراق كشور همسايه ماست و هرچه امنيت اين كشور با ثبات تر باشد، شرايط براي امنيت در منطقه مناسب تر خواهد بود.

وي نسبت به شكل گيري مجلسي مردمي و استقرار صلح و آرامش در اين كشور ابراز اميدواري كرد.

لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر تاثيرگذاري شرايط سوريه و لبنان به اهداف آمريكا در منطقه بر پرونده هسته اي ايران، گفت: در عالم سياست هيچ چيز بي تاثير نيست ولي تاثير اين مسائل در پرونده هسته اي ايران تا اندازه اي نيست كه بخواهيم چندان به آن بپردازيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ارتباط مسائل اقتصادي داخل كشور و تحولات هسته اي گفت: ركود اقتصادي در ايران حتي آنچه در بورس به صورت سير نزولي مشاهده شد از يكسال پيش شروع شده بود و ربطي به مسائل هسته اي نداشت. البته من نمي خواهم تاثير مسائل هسته اي را بر اين موضوع نفي كنم و در شوراي عالي امنيت ملي طبيعتا به اين موضوع هم توجه شده است.

خبرنگاري در خاتمه پرسيد شما تاكنون بر ازسرگيري غني سازي در نطنز تاكيد داشتيد، چه شد كه دست نگه داشته ايد و لاريجاني پاسخ داد: چيزي ما را نگه نداشته است و قطعا غني سازي در ايران رخ خواهد داد، برخي كشورها معتقدند بايد اعتماد سازي انجام دهيم و ترجيح ما اين بود كه اين مسير را در پيش بگيريم.