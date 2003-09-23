دانش آموزان موانع مهرورزي و عوامل خشونت در جهان را بيابند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، رئيس جمهوري گفت: امروز يك جوان اگر فاقد مهارت در رايانه باشد او را بايد بي سواد به حساب آورد چون خواندن و نوشتن تنها كفايت نمي كند ، در آموزش و پرورش هم بايد به اين مقوله رسيدگي شود.

وي افزود: گسترش IT , ICT سبب رشد در همه عرصه ها خواهد شد، بخصوص آموزش غيرحضوري و آموزش مكمل كه در برنامه اي كه در زمينه اطلاعات و ارتباطات داريم جايگاه و نقش آموزش و پرورش بسيار مهمي است.

خاتمي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش منشاء رشد اخلاقي، عاطفي، ديني و مدني جامعه ماست گفت: بايد به اين امر اهتمام كرد ضمن اينكه سعي كنيم آموزش و پرورش را بستري براي رشد و پيشرفت همه جانبه جامعه قرار دهيم كه امكاناتش را هم داريم كه بايد درست بكارگرفته شود كه مهمترين آن هوش و استعداد و توان و اراده فرزندان اين ملت است كه ما بايد در خدمت آنها قرار بگيريم.

خاتمي با اشاره به سه سالي كه سوال مهر مطرح شده گفت: گرچه ما نتوانستيم آنطور كه بايد و شايد به دانش آموزان و معلمان خدمت كنيم، اگرچه تلاش كرديم، اما تلاش دانش آموزان و معلمان درپاسخگويي به اين سوال خدمت بزرگي بود.

رئيس جمهور با اشاره به انبوه آثار ارزنده اي كه توسط دانش آموزان در پاسخ به سوالات مهر جمع شده است گفت: امسال شايد آخرين سالي است كه پرسش مهر را در جايگاه رياست جمهوري مطرح مي كنم.



وي پرسش مهرامسال را اينگونه مطرح كرد كه در جهان بهم پيوسته كنوني چگونه مي توان با پرهيز از تنشهاي جهاني پيشرفت همه جانبه داشت و در عين حال هويت ديني و ملي خود را حفظ كرد و آن را بارور كرد؟

وي افزود: دومين سوال اينكه جهان ما جهان خشونت و ترور و جنگ است، موانع مهرورزي درجهان ما چيست؟ عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ چيست؟

خاتمي با اشاره به طرح نظريه گفتگوي تمدنها اظهارداشت: پس از اين نظريه ، ائتلاف براي صلح برپايه عدالت را مطرح كردم كه درست در بحبوحه درگيريهاي ترور و جنگ مطرح شد كه مورد توجه انديشمندان قرار گرفت، اما سياستمداران و قدرتمندان راه ديگري ميروند اما مهم اين است كه وجدان بشريت به يك حقيقت جلب شود.

رئيس جمهوري تاكيد كرد كه در دنياي خشونت زده امروز موانع مهروزي چيست و راه رسيدن به يك صلح پايدار و همه جانبه كدام است؟

رئيس جمهوري با اشاره به اينكه " مهر" اساس هستي و جوهر آدمي است گفت: اينكه در آغاز همه سوره هاي كتاب خدا سوره با " بسم الله الرحمن الرحيم" انتخاب مي شود و خداوند از ميان همه اسماء خويش كلمه رحمت و رحيميت و محبت و مهرباني وشفقت را انتخاب مي كند نشانه اهميت مهر است.

وي اضافه كرد: انسان كامل كسي است كه به همه كس و همه چيز عشق مي ورزد ، اگر خرد را به معني عام آن بگيريم كه شامل عقل نظري وعملي بشود وجدان اخلاقي، دوست داشتن، زيبايي و شجاعت جزء عقل است و مهر مشترك ميان همه آنهاست.

خاتمي با اشاره به اينكه اگر مهر و دوستي از زندگي انسان خارج شود زندگي جهنم مي شود، گفت: امروز زندگي انسانها چنين حالتي دارد، بطوريكه ترور و خشونت و سختي و بدبيني و كينه توزي در دنياي امروز حاكم است و در درون جامعه نيز اگر مهر و حسن نيت نباشد، ريا، نفاق، تملق و دورويي رايج ميشود چه بسا كه در فقدان مهر و مهرباني رذائل اخلاقي بعنوان ارزش تلقي شود .



رئيس جمهور با اشاره به اينكه مهر نام ديگر خورشيد مي باشد، گفت: مهر در ايران سال نويي ديگر است اگر سال نوي طبيعت با بهار و فروردين آغاز مي شود سال دانش و سال تزكيه و پژوهش با مهر آغاز ميشود و اين ذوق و هنر ايراني است كه اين روز را براي سال تحصيلي برگزيده است، همچنانكه جشن مهرگان، جشن بزرگداشت طيبعت، جشن رويش و جشن زندگي در آئين گذشته ايران جايگاه والايي داشته است.

خاتمي گفت: مهر براي ما عزيز است چون صادق ترين و مهربانترين ، باصفاترين و ارزشمندترين سرمايه هاي ما يعني كودكان و جوانان و نوجوانان ما سال نو تحصيلي را با آغاز مهر شروع مي كنند ، مهر معلم به دانش آموز ، مهر مربي به تربيت ، مهر دانش آموز به معلم و مربي و مهر و عشق همه ما به دانش آموزان و معلمان و آموزگاران و دبيران و مربيان مهر زيباست.

وي با تاكيد بر اينكه زيباترين مهر، مهر به خداست، دانش آموزان را به مهرورزي به خدا دعوت كرد و گفت: با نماز و نيايش ميتوان اين مهر را ابراز كرد ، همچنانكه پيروان اديان ديگر مي توانند با تمسك به نيايش و نماز كه در همه اديان جزو رمزها و رازهاي موجوديت و قوام يك آئين است ، اين مهرباني را ابراز كنند تا ما بيش از گذشته مورد مهر خداوند قرار بگيريم.

خاتمي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش درنزديك كردن دانش آموزان به خدا موفق بوده اند بر ديگر پيروزيهاي اين نهاد در عرصه هاي مختلف تاكيد كرد واظهار داشت: ما نقض و كمبود فراوان داريم اما تلاش و كار هم زياد شده است كه اميدواريم در برنامه چهارم بيش از برنامه سوم به آموزش و پژوهش و علم و تحقيق كه در واقع بنياد سعادت جامعه است اهتمام بيشتري كنيم ، ضمن اينكه به فناوري اطلاعات و ارتباطات كه در دنياي امروز بسيار مهم است و منشاء تحول و شكوفايي در آموزش و تجارت و اقتصاد و دولت مي شود توجه ويژه داشته باشيم.



پيش از سخنراني رئيس جمهور و نواختن زنگ اول مهر ، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه را به رئيس جمهوري ارائه كرد.