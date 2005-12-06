آمريكا تصميمات خود را در مورد برنامه هاي هسته اي ايران با اسرائيل هماهنگ مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "نشريه المنار"، كادرهاي ويژه وابسته به سازمان هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي با دقت حوادث و تحولات كشورهاي خاورميانه را مورد بررسي دقيق قرارمي دهند .

در يكي از گزارش هاي محرمانه اين كادرهاي صهيونيستي تاكيد شد اروپا و آمريكا هرگز اجازه نخواهند داد كه فعاليت هاي هسته اي ايران به پيشرفت دست يابد.

دراين گزارش محرمانه با تاكيد براين مطلب كه پيشرفت ايران دربرنامه هاي هسته اي اش نه تنها به نفع اسرائيل نيست بلكه اين فعاليت هاي آن براي اروپا و آمريكا نيزخطرسازخواهد بود و اين موضوع ( اروپا و آمريكا نيز با برنامه هاي هسته اي ايران مخالف هستند) تاحدودي باعث آرامش خاطر اسرائيل مي شود، اما اطمينان بخش نيست.

بنابر اين گزارش، تل آويو رغبت دارد تا مانع از پيشرفت ايران در برنامه هاي هسته اي اش شود و اين موضوعي است كه اسرائيل بايد در جهت آن و رسيدن به آن تلاش كند.

در اين گزارش محرمانه اسرائيلي به اين مسئله اعتراف شده است كه واشنگتن دائما دراين مورد ( جلوگيري از فعاليت هاي هسته اي ايران) با تل آويو هماهنگي هايي را انجام مي دهد، اما مقامات آمريكايي نمي خواهند نسبت به اتخاد تصميماتي در مورد ايران تحت تاثير اسرائيل باشند.

در نتيجه اين گزارش، بيان شد اسرائيل بايد براي هرگونه برنامه هاي ناگهاني نظامي آماده باشد با وجود اينكه راه حل سياسي و ديپلماسي ظاهرا بيشتر مد نظر است.

اين درحالي است كه "بنيامين نتانياهو" نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي خواستار آن شد كه ايران به علت آنچه وي "ادامه فعاليت هاي هسته اي غير متعارف ناميده است"، مورد حمله نظامي قرار گيرد.