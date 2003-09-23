۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۳۹

براي بازي برگشت با اردن

تيم ملي فوتبال كشورمان با 20 بازيكن راهي دوبي شد

تيم ملي فوتبال كشورمان با 20 بازيكن براي انجام بازي برگشت خود با اردن بامداد امروز تهران را به مقصد دوبي ترك كرد .

به گزارش خبرنگار "مهر" اين پرواز ساعت 4 بامداد امروز انجام شد و ملي پوشان كشورمان پس از يك توقف كوتاه در فرودگاه دوبي ، راهي اردن مي شوند تا نخستين تمرين خود را بعد از ظهر امروز در امان برگزار كنند .

اعضاي تيم ملي را در اين سفر ابراهيم ميرزاپور ، سيد مهدي رحمتي ، رحمان احمدي ، جلال كاملي مفرد ، يحيي گل محمدي ، محمد رضا نصرتي ، ابراهيم تقي پور ، سهراب بختياري زاده ، مهدي اميرآبادي ، حسين كعبي ، عليرضاواحدي نيكبخت ، حامد كاويانپور ، جواد نكونام ، ايمان مبعلي ، محرم نويد كيا ، علي دائي ، فرهاد مجيدي ، علي كريمي ، جواد كاظميان و ادموند بزيك تشكيل مي دهند و قرار است كه رحمان رضائي هم در اردن به ساير بازيكنان اضافه شود .

ديدار برگشت دو تيم در حالي روز جمعه در امان برگزار خواهد شد كه طي ديدار رفت تيم كشورمان با حساب 4 - 1 و با گلهاي علي دائي (2) ، عليرضا واحدي نيكبخت و ايمان مبعلي در مقابل تك گل مويد منصور برابر حريف خود به برتري دست يافته بود .

