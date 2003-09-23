تيم ملي فوتبال كشورمان با 20 بازيكن راهي دوبي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين پرواز ساعت 4 بامداد امروز انجام شد و ملي پوشان كشورمان پس از يك توقف كوتاه در فرودگاه دوبي ، راهي اردن مي شوند تا نخستين تمرين خود را بعد از ظهر امروز در امان برگزار كنند .

اعضاي تيم ملي را در اين سفر ابراهيم ميرزاپور ، سيد مهدي رحمتي ، رحمان احمدي ، جلال كاملي مفرد ، يحيي گل محمدي ، محمد رضا نصرتي ، ابراهيم تقي پور ، سهراب بختياري زاده ، مهدي اميرآبادي ، حسين كعبي ، عليرضاواحدي نيكبخت ، حامد كاويانپور ، جواد نكونام ، ايمان مبعلي ، محرم نويد كيا ، علي دائي ، فرهاد مجيدي ، علي كريمي ، جواد كاظميان و ادموند بزيك تشكيل مي دهند و قرار است كه رحمان رضائي هم در اردن به ساير بازيكنان اضافه شود .

ديدار برگشت دو تيم در حالي روز جمعه در امان برگزار خواهد شد كه طي ديدار رفت تيم كشورمان با حساب 4 - 1 و با گلهاي علي دائي (2) ، عليرضا واحدي نيكبخت و ايمان مبعلي در مقابل تك گل مويد منصور برابر حريف خود به برتري دست يافته بود .