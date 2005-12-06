جلال كياني : برپايي جشنواره ها و كنگره هاي ادبي نيازمند بازنگري كلي است

جلال كياني در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد اظهار كرد : برگزاري جشنواره هايي به شكل كنوني كه يا شاعران خاصي در آن مطرح مي شوند و يا شعرهايي با سبك هاي مشخص و محدود پذيرفته مي شود ، به روند شهر هيچ كمكي نخواهد كرد و تنها باعث صرف هزينه هاي گزاف اما بي هدف مي شود .

وي در ادامه پيشنهاد كرد : بهتراست تا بجاي برگزاري چنين جشنواره هايي ، وزارت ارشاد به فكر حركتي اساسي و ايجاد تشكيلاتي ريشه اي در زمينه ي شعر باشد تا علاوه بر بحث انجمن و جشنواره به ديگر مقوله هاي مطرح در شعر مانند ، ترجمه ،پژوهش ، سبك شناسي ، زبان شناسي و غيره نيز بپردازد . وزارت ارشاد مي تواند با ايجاد يك پژوهشكده شعر معاصر به اين مهم نايل شود .

اين شاعر خراساني در ادامه افزود : در حال حاضر اكثر داوران جشنواره ها ، از شاعراني انتخاب مي شوند كه همگي در يك سبك و سياق مشخص شعر مي سرايند مثلا اكثرا شاعران كلاسيك هستند اين در حاليست كه براي يك قضاوت درست و همه جانبه بايد هيات داوراني متشكل از همه ي سبكهاي شعري داشته باشيم و هر داور تنها حق قضاوت درباره ي شعري در سبك خودش را داشته باشد يعني پس از مشخص كردن سبكهاي مختلف شعري مثل كلاسيك ، نو كلاسيك ، مدرن ، شعر حجم و غيره داوراني كه هر كدام به يكي از اين سبك ها مسلط باشند ، انتخاب كنيم تا ايشان با نظر كارشناسي بهترين شهر در هر سبك را مشخص كنند .

وي در رابطه با جهاني شدن ادبيات ايران گفت : امروزه مترجمين خوبي چه در ايران و چه خارج از ايران به كار ترجمه اشعار مي پردازند ، علاوه براين حضور اينترنت و دسترسي آسان شاعر و مخاطب به اين تكنولوژي باعث شده تا از يك طرف سانسور در شعر از بين رفته و از سويي انتقال آثار به خارج از مرزها و يافتن مخاطب در آن سوي ايران نيز كاري ممكن و راحت شود و به همين علت مي توان هر چه جدي تر به ترجمه و صدور ادبيات و فرهنگ كشورمان به خارج از مرزهاي ايران فكر كرد .

اين شاعر در پايان به مهر گفت : البته با تمام امكاناتي كه ذكر شد بايد به اين واقعيت نيز اعتراف كرد كه به علت غناي فرهنگي گاه ترجمه بعضي واژگان و كلمات غير ممكن مي شود و معادل مناسب برايشان يافت نمي شود كه همين مساله باعث عدم انتقال حس واقعي شعر به مخاطب خارجي خواهد شد .