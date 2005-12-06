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۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۸

وزارت ارشاد و تدارك جشنواره ملي براي ادبيات - 20

جلال كياني : برپايي جشنواره ها و كنگره هاي ادبي نيازمند بازنگري كلي است

يك شاعر خراساني ، گفت : جشنواره هاي فعلي به صورت عقيمي هستند كه به روند شعر كمك نمي كنند . براي ايجاد تاثير مناسب اين برنامه ها بر ادبيات ايران ، ضرورت يك كار ريشه اي و بازنگري كلي احساس مي شود .

جلال كياني  در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد  اظهار كرد :  برگزاري جشنواره هايي به شكل كنوني كه  يا شاعران خاصي در آن مطرح مي شوند  و يا شعرهايي با سبك هاي مشخص و محدود پذيرفته مي شود  ، به روند  شهر هيچ كمكي نخواهد كرد و تنها باعث صرف هزينه هاي گزاف  اما بي هدف مي شود .

وي در ادامه پيشنهاد  كرد : بهتراست تا بجاي برگزاري چنين جشنواره هايي ، وزارت  ارشاد به فكر حركتي  اساسي  و ايجاد تشكيلاتي  ريشه اي در زمينه ي شعر باشد  تا علاوه بر بحث انجمن  و جشنواره به ديگر مقوله هاي  مطرح در شعر  مانند ، ترجمه  ،پژوهش ، سبك شناسي ، زبان  شناسي و غيره  نيز بپردازد  . وزارت  ارشاد مي تواند با ايجاد يك پژوهشكده  شعر معاصر به اين مهم  نايل شود .

اين شاعر خراساني در ادامه افزود : در حال حاضر اكثر  داوران جشنواره ها ، از شاعراني انتخاب مي شوند  كه همگي در يك سبك  و سياق  مشخص  شعر مي سرايند  مثلا اكثرا شاعران كلاسيك هستند  اين در حاليست كه  براي يك قضاوت  درست و همه جانبه بايد هيات داوراني متشكل از همه ي سبكهاي شعري  داشته باشيم و هر داور  تنها حق قضاوت درباره ي شعري در سبك خودش را داشته باشد  يعني پس از مشخص كردن سبكهاي مختلف شعري مثل كلاسيك ، نو كلاسيك ، مدرن ، شعر حجم و غيره  داوراني  كه هر كدام به يكي  از اين سبك ها مسلط باشند  ، انتخاب كنيم تا ايشان  با نظر كارشناسي بهترين  شهر در هر سبك را مشخص كنند .

وي در رابطه  با جهاني شدن ادبيات ايران گفت :  امروزه مترجمين خوبي چه  در ايران و چه خارج از ايران به كار ترجمه  اشعار مي پردازند  ، علاوه براين حضور اينترنت  و دسترسي آسان  شاعر و مخاطب به اين تكنولوژي  باعث شده تا از يك طرف سانسور در شعر از بين رفته و از سويي انتقال آثار  به خارج از مرزها  و يافتن مخاطب  در آن سوي ايران  نيز كاري  ممكن و راحت شود  و به همين علت  مي توان هر چه جدي تر  به ترجمه و صدور  ادبيات و فرهنگ كشورمان به خارج از مرزهاي  ايران فكر كرد .

اين شاعر در پايان به مهر گفت :  البته با تمام امكاناتي  كه ذكر شد بايد  به اين واقعيت  نيز اعتراف كرد كه به علت غناي  فرهنگي گاه  ترجمه  بعضي واژگان و كلمات غير ممكن مي شود و معادل مناسب برايشان يافت نمي شود  كه همين مساله باعث عدم انتقال حس واقعي شعر به مخاطب خارجي خواهد شد .

کد مطلب 262106

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