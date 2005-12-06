بليت مترو از هفته آينده در مقصد نيز كنترل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون پشتيباني شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) در اين ارتباط اظهار داشت: در طرح آموزشي ، كه صرفا به منظور آشنايي و ارائه آموزش هاي لازم براي هنگام اجراي رسمي طرح مذكور در بهمن ماه صورت مي گيرد ، بليت مسافران علاوه بر ايستگاه مبداء ، در ايستگاه مقصد نيز كنترل خواهد شد اما فعلا هيچ تغييري در قيمت بليت هاي فعلي نخواهيم داشت .

مهندس جعفر ربيعي تصريح كرد : اين طرح با توجه به مصوبه اخير شوراي شهر تهران مبني بر عادلانه كردن قيمت بليت مترو با اجراي سيستم قيمت گذاري بليت بر مبناي مسافت طي شده ،صورت مي گيرد.

وي در خصوص زمان آغاز اجراي آموزشي طرح محاسبه مسافتي قيمت بليت در مترو ، گفت : اجراي آموزشي اين طرح در ايستگاه پانزده خرداد از 19/9/84 ، ايستگاه شهرري از 20/9/84 ، ايستگاه تهران ( صادقيه ) از 21/9/84 ، ايستگاه امام خميني (ره) از 22/9/84 ، ايستگاه ميرداماد از 25/9/84 و در ساير ايستگاهها نيز به تدريج از 26/9/84 ، آغاز خواهد شد.

معاون پشتيباني شركت مترو ، تاكيد كرد: مسافران بايد در طول دوره اجراي آموزشي اين طرح ، بليت را تا پايان سفر نزد خود نگه داشته و شخصا به دستگاه هاي مربوطه ارائه دهند .



