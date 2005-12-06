رييس‌ جمهور با رهبر معظم انقلاب ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمدي‌ نژاد در آستانه سفر به كشور عربستان براي شركت در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي با حضرت آيت‌ الله خامنه ‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كرد.



در اين ديدار رييس‌ جمهور گزارشي از برنامه‌ هاي اين سفر ارايه كرد و مقام معظم رهبري براي رييس‌ جمهور آرزوي موفقيت كردند.