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۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۱

در آستانه‌ سفر به عربستان ؛

رييس‌ جمهور با رهبر معظم انقلاب ديدار كرد

رييس‌ جمهور با رهبر معظم انقلاب ديدار كرد

محمود احمدي نژاد رييس ‌جمهور در آستانه سفر به عربستان با رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمدي‌ نژاد در آستانه سفر به كشور عربستان براي شركت در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي با حضرت آيت‌ الله خامنه ‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كرد. 

در اين ديدار رييس‌ جمهور گزارشي از برنامه‌ هاي اين سفر ارايه كرد و مقام معظم رهبري براي رييس‌ جمهور آرزوي موفقيت كردند.

کد مطلب 262139

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