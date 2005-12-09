طرح تكريم از بازنشستگان در ادارات رنگ باخته است // سايه اي بالاي سر آفتاب نشينان نيست!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بازنشستگان به عنوان افرادي كه سالها در جهت اعتلاي نظام و جامعه خدمت كرده اند امروز و در زماني كه از كار منفصل شده و پير و سالخورده شده اند هيچ كس نيست كه تحويل شان بگيرد و همواره با بي اعتنايي و بي توجهي در سازمانها و دستگاههاي مختلف اداري مواجه هستند.

افرادي كه سالها عمر خود را در نظام اداري صرف كرده اند و در زماني گره گشاي بسياري از مشكلات بوده اند حالا بايد با برخورد نامناسب افرادي مواجه شوند كه روزي خود جاي آنان نشسته بوده اند.

با كمي تامل و ايستادن در سازماني همچون بازنشستگي به خوبي مي توان پي برد كه بازنشسته اي كه حتي قدرت ايستادن بر روي دو پاي خود را ندارد ، مجبور است براي پيگيري مشكلات خود طبقات ساختمان را چندين بار بالا و پايين كند و اين امر به طور حتم از عهده پيرمردي با مشكلات جسماني بر نمي آيد.

نارضايتي از برخورد نامناسب مسئولان در ادارت و سازمانها ، گله اكثر بازنشستگان است و اين در حالي است كه در صورت اعتراض بازنشسته اي به اين روند ، هرگز كسي نيست كه موضوع را جدي بگيرد.

به گزارش مهر ، گرچه برخورد نامناسب با ارباب رجوع در تمامي ادارات و سازمانها به آساني قابل مشاهده است و اين روند مورد شكايت و نارضايتي اكثر مردم است اما اين مشكل "حداقل " نبايد در ارتباط با بازنشستگان، افرادي كه از حرمت و احترام ويژه اي برخوردار هستند ، صدق كند.

با وجود اينكه هر سازمان و اداره اي مي بايست تسهيلاتي براي خدمت رساني به بازنشستگان فراهم آورد اما اين امر عملا در هيچ سازمان و ارگاني رعايت نمي شود و بازنشستگان بايد همچون شاغلين سيكل اداري را طي كنند و تفاوتي ميان اين قشر با ساير اقشار نيست.

بايد بخشنامه و قانون خاصي به ادارات و سازمانها ابلاغ شود كه مسئولان ملزم شوند رسيدگي به مشكلات بازنشستگان و سالخورگان را در اولويت قرار داده و نگاه خاصي به اين افراد داشته باشند.

به طور حتم برخورد نامناسب شايسته افرادي نيست كه سالها براي اعتلاي نظام خدمت كرده اند و پشت ميز نشينان بدانند كه تا روز رسيدن به پيري ، سالخوردگي و ناتوانايي آنان زماني باقي نمانده است.