اگر جلوي رانت خواري ها گرفته شود، عدالت محقق مي شود// ظرفيت ورود به بازار جهاني را داريم// بايد رقابت هاي جهاني را به نفع خود عادلانه كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در مراسم افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كيفيت، فراگيري و تجارت جهاني سخن مي گفت، با ابراز خرسندي از حضور در جمع صنعت گران خطاب به آنان گفت: مطمئنم با توجه به شرايط خاص كشور و شرايطي كه منطقه و دنيا با آن مواجه است، اگر كارشناسانه به مسائل جاري نگاه كنيد و آينده را خوب مد نظر قرار داشته باشيد، مي توانيد توصيه هاي ارزشمندي به مسئولان كشور داشته باشيد و در تصميم سازي ها سهم خوبي ايفا كنيد.

وي سه نكته مهم در اين اجلاس را قابل توجه دانست و گفت: بحث جهاني شدن و تجارت كه راهكار درست صنعت دنياست و اهدافي كه ما در چشم انداز براي 20 سال آينده ديده ايم در اين اجلاس مطرح است و با توجه به اين اصول ايران بايد مقام اول را در كشورهاي منطقه داشته باشد و به عنوان يك كشور پيشرفته مطرح باشد و از كشورهاي در حال توسعه يك گام جلوتر باشد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه چه بخواهيم، چه نخواهيم جهاني شدن راه خود را طي مي كند، گفت: روشن است كه امروز نمي توان در محدوده يك كشور توسعه پايدار و همه جانبه را در نظر گرفت، افقي كه بايد در نظر بگيريم، افق جهاني است.هيچ كس نمي تواند آن را متوقف كند.

وي تاكيد كرد: در زمان ما انفجار اطلاعات اين سرعت را افزايش داد و هر روز گام تازه اي در اطلاع رساني برداشته مي شود.

هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: هيچ كشوري نمي تواند خود را محصور در مرزهاي خود كند و ناچار است كه با همه كشورها و دنيا تعامل داشته باشد.

وي افزود: مسئله ما در جهاني شدن اين است كه اگر بتوانيم جهاني كردن را كنترل كنيم، جهاني شدن طبيعي است، اما قدرتهايي هستند كه مي خواهند از اين حركت طبيعي تاريخ به سود خود استفاده كنند و در نقاط حساس تصميم گيري جهاني حضور انحصاري داشته باشند و از آنجا براي دنيا تصميم بگيرند.

كاري كه بايد انجام دهيم آن است كه جهاني شدن با تصميم سازي همه و در خدمت همه اتفاق بيفتد و البته يك موج بسته اي هم در دنيا به چشم مي خورد، اما نبايد غافل شد كه ترفندها هم بسيار جدي است.

وي خاطر نشان كرد: در ايران اگر بحثي در مورد جهاني شدن است، در رابطه با تحميل هايي است كه در اين راه طبيعي مي خواهند انجام دهند، نه در اصل جهاني شدن.

هاشمي رفسنجاني تجارت جهاني را از اصول مهم وبسيارجدي حركت جهاني دانست و گفت: تجارت و صنعت بسيار به هم نزديك هستند و بنابراين درخصوص تجارت و صنعت بايد ديدگاههاي جديدي پيدا كنيم. جرقه هاي آن در ايران هست، اما فرهنگ آن هنوز جا نيفتاده و مقاومت هايي وجود دارد و انحصارگراني در ميدان هستند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادينه كردن رقابت شفاف را در كشور حائز اهميت دانست و گفت: اگررقابت را شفاف و عادلانه در كشور نهادينه كنيم و فرهنگ رقابت را در جامعه گسترش دهيم، يكي از مهمترين كارهاي سرنوشت ساز تاريخ را انجام داده ايم.

البته نبايد فكر كرد كه رقابت تنها به داخل محدود مي شود و اين رقابت ، بدون رقابت داخلي نمي توانيم رقيب خوبي در صحنه جهاني باشيم .ابتدا بايد رقابت شفاف و صميمانه در داخل شكل بگيرد.

هاشمي به بهره گيري عادلانه از ظرفيت هاي كشور براي همه افراد توانمند اشاره كرد و گفت: اگر آنها كه برنامه و طرح دارند به طور مساوي از ظرفيت هاي كشور بهره گيري كنند و جلوي رانت هايي كه بنگاههاي بزرگ مي توانند داشته باشند گرفته شود، عدالت در صحنه تلاش توليد و توزيع به وجود مي آيد و آنجا حق به همراه كار و تلاش و ابتكار و خلاقيت و بروز استعدادهاست.

در اين صورت هم عدالت پابرجاست ،هم توسعه شكل مي گيرد وهم مردم جامعه از مواهب زندگي عادلانه مي توانند بهره مند شوند.

وي با بيان اينكه ما در سند چشم انداز روي نكات مهمي فكر و تصميم گرفته ايم ،گفت: ميدان مسابقه را جهاني ديده ايم كه البته شروع آن از داخل كشور خودمان است .امكانات مسابقه را مطالعه كرديم و در ايران ظرفيت خوبي داريم و امكانات خوبي داريم كه مي توانيم در ميدان مسابقه حرف مهمي داشته باشيم و قدرت پيروزي را داشته باشيم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران را از نظر امكانات طبيعي كم نظير خواند و گفت: موقعيت جغرافياي سياسي ما در دنيا ممتاز است و از نظر نيروي انساني استعدادهاي ايرانيان مورد اعتراف همه مراكز مطالعه توسعه انساني است.

هيچ كس نمي تواند ايراني را به كمي استعداد و نداشتن ظرفيت توسعه انساني محكوم كند. اين طبيعي است زيرا هزاران سال تمدن در ژن هاي ايراني نسل به نسل منتقل شده و امروزه خود را در نسل جوان نشان مي دهد.

وي افزود: شرايط كشور ما به نحوي است كه از حوادثي كه اطراف كشور مي گذرد به خوبي مي توانيم بهره گيري كنيم كه البته اين مواردي است كه خيلي هم به مديريت ها بستگي ندارد و به ما ظرفيت مي دهد.

خاك ما به گونه اي است كه دخالت هاي فرا منطقه اي را مي تواند به نفع خود شكل دهد كه اگر مديريت فعال تري در ميدان داشتيم شايد بهره مندي ما خيلي بيش از اين بود اما در شرايط فعلي افغانستان و عراق مي توانند همكاران خوبمان در منطقه مطرح شوند و امروز بهترين دوستان ما در كنار ما هستند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مسئله انرژي هسته اي اشاره كرد وگفت: مسئله انرژي امروز به اعتراف همه، مهمترين ، حساس ترين و سرنوشت سازترين نياز بشريت است و جايگزين ندارد و مركزش در منطقه ماست و ما ميان دو منطقه نيرومند انرژي در جنوب و شمال و همچنين در مركز جغرافياي انرژي كه خود ايران است قرار داريم.

هاشمي با بيان اينكه موقعيت اول ما در منطقه يك شعار نيست ،اظهار داشت: كشور ما بهترين مسير براي عبور خطوط لوله هاي گاز و نفت و بهترين معبر براي سفرهاي آسماني و بهترين مسير براي عبور خطوط مخابرات را در اختيار دارد و از لحاظ استقرار ماهواره فضاي كشورما جزو بهترين فضاهاست بنابراين چيزي كم نداريم و موقعيت اول در منطقه يك واقعيت است، البته موانع جدي هم داريم كه بايد آنها را بر طرف كنيم.

وي خطاب به صنعتگران گفت: از شما مي خواهيم در اين ميدان رقابت سالم و صنعتي و بازرگاني در دنيا حضور بيشتري داشته باشيد و شرايط را بايد نظام براي شما آماده كند. اگر شما در رقابت با ديگران محدوديت داريد مسئوليت آن به عهده دولت، مجلس و نظام است و نمي شود ما با وجود تفاوت امكانات با رقيبان خارجي از صنعتگران انتظار رقابت برابر داشته باشيم و بايد شرايط مناسب را فراهم كنيم.

هاشمي رفسنجاني رقابت هاي داخل كشور را ناعادلانه خواند و گفت: شركت هاي بزرگ دولتي با سرمايه هاي ارزان و تقريبا رايگان و امكانات فراوان كه مي توانند وام هاي مناسب تر را جذب كند و از هزينه هاي احتمالي هم نگران نيستند، بخش خصوصي را راحت نمي گذارند و خطر را برايش بالا مي برند و شجاعت تصميم گيري را از ميان مي برند.

وي تاكيد كرد: ما به عنوان دولت بايد شرايط رقابت را براي صنعتگران، بازرگانان و بيمه گران و بازار پولي مناسب كنيم كه بتوانيم با يك حركت درست و يك سيستم پايدار اين راه 20 ساله را كه قرار است به اندازه يك قرن ما را به جلو ببرد بپيماييم.

وي افزود: راه باز است اما وظيفه ما اين است كه راه را براي صنعتگران بازتر كنيم و رقابت هاي جهاني را به نفع خود عادلانه كنيم و در داخل هم ميدان رقابتي را باز كنيم. و در اين شرايط مي توانيم وارد تجارت جهاني شويم.

هاشمي رفسنجاني ازيارانه ها به عنوان يك نوع مسكن ياد كرد و گفت: سوبسيدها همواره كمك كننده نيستند و بايد به گونه اي طراحي شوند كه نقاط استراتژي را بپوشانند. بنابراين بايد يارانه ها هوشمندانه و هدف دار باشند و در اين صورت است كه مي توانند كمك كننده رقابت ها ونه سوزانده آن باشند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: ما ظرفيت ورود به بازار جهاني را داريم با اين شرط كه شرايط را به خوبي فراهم كنيم. از شما صنعتگران خواهش مي كنم كه دلسوزانه از اجتماع خود استفاده كنيد و پيشنهادات كارساز را ارائه دهيد.

ما هم به عنوان مسئول نظارت سند چشم انداز و طراح سند و شما به عنوان كساني كه بايد از سند چشم انداز بهره گيري كنيد به يك نقطه رسيده ايم كه انشاء الله با همكاري هم بتوانيم به آنجا كه حق ملت و كشور است برسيم.