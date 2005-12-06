روند رو به رشد قيمت آلومينيوم در بازارهاي جهاني آغاز شده است

هبت الله فاضلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در حال حاضرقيمت آلومينيوم در LME روبه افزايش است و پيش بيني مي شود كه اين روند ادامه داشته باشد.

وي افزود: در صورت ادامه افزايش قيمت آلومينيوم در LME ، احتمال اينكه واردات كاهش و يا بطور كامل قطع شود بسيار زياد است.

رييس اتحاديه تعاوني هاي سراسري صنايع آلومينيوم با اشاره به افزايش توليدات داخلي تصريح كرد: در حال حاضرميزان توليد سالانه آلومينيوم در كشورحدود 200 هزار تن و ميزان واردات نيز بيش از 100 هزار تن مي باشد ، يعني سالانه حدود 35 درصد واردات انجام صورت مي گيرد.

وي خاطر نشان كرد: با ادامه افزايش قيمتها در LME و كاهش واردات آلومينيوم ، قيمتهاي داخلي نيز با افزايش زيادي روبرو خواهد شد كه براي ايجاد تعادل بايد قيمتهاي داخلي به محصولات خارجي نزديك شود.

به گفته وي، فلز آلومينيوم تنها بعنوان مصالح ساختماني در ساخت و ساز كابرد ندارد بلكه در خودروسازي ، پروفيل سازي و... نيزمورد مصرف قرار مي گيرد كه براي اينكه در آينده با كمبود آن مواجه نشويم بايد ميان قيمتهاي داخلي و خارجي تعادل برقرار شود.

فاضلي قيمت تمام شده هر كيلو آلومينيوم را در روز گذشته دو هزارو 365 تومان ذكركرد و افزود: اين درحالي است كه در داخل قيمت خريد آن يك هزارو 900 تومان است و اين از نظر اقتصادي توجيه ندارد.

وي با اشاره به ورود ايران به سازمان تجارت جهاني گفت: به علت وجود مشكلات نقدينگي در بازار داخل و بدهي هاي بانكها بايد خود را به بازارهاي جهاني نزديك تر سازيم تا پس از ورود با مشكل مواجه نشويم.