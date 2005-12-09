انتشار 750 ميليارد تومان اوراق مشاركت بانك مركزي در دور اول

رييس كل بانك مركزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت: نيمي از 750 ميليارد تومان اوراق مشاركتي كه طي روزهاي آينده از سوي اين بانك منتشر خواهد شد، اوراق جايگزين و نيم ديگر اوراق جديد خواهد بود.

ابراهيم شيباني افزود: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي 5/15 درصد است.

وي خاطرنشان كرد: اين اوراق بر طبق جداول قانون از سوي بانك مركزي منتشر خواهد شد.

شيباني معتقد است كه انتشار اوراق مشاركت از رشد نقدينگي در پايان سال جاري جلوگيري خواهد كرد.

گزارش خبرنگار"مهر" حاكي از آن است كه مرحله دوم و مرحله سوم جايگزيني انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به ترتيب در 22 دي و 5 اسفند سال جاري صورت خواهد گرفت.

براساس اين گزارش، اوراق مشاركت توسط دولت در سال جاري به دو طريق دولتي بودجه اي و دولتي- غير بودجه اي منتشر مي شود.

براساس اين گزارش، انتشار اوراق مشاركت توسط دولت كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي مصوب شده ، 10 هزار و 200 ميليارد ريال در سال جاري خواهد بود كه 7 هزار آنها به طريق دولتي- بودجه اي منتشر مي شود.

گزارش "مهر" مي افزايد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز با تصويب شوراي پول و اعتبار اجازه يافته بود كه در سال جاري 20 هزار و 238 ميليارد ريال اوراق مشاركت در پنج مرحله جايگزيني منتشر كند كه با مخالفت مجلس مواجه شد.