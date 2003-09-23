مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آشتي :

سيد محمد خاتمي : ايران جزيره باثباتي است

معاون وزير امورخارجه امريكا : ما به ايران حمله نمي كنيم

قيمت دلار باز هم افزايش يافت

آفتاب :

رييس جمهور: نبايد هيچ بهانه اي به دست دشمن بدهيم

رقيب انتخاباتي بوش درانتخابات سال 2004 : ايران تهيد مستقيمي عليه امريكاست

چين 308 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرد

آفرينش :

جزئيات ثبت نام آموزش پودماني بدون كنكور اعلام شد

رييس جمهوري : هياهو گران بايد از روش خود دست بردارند

حمله انتحاري به مقر سازمان ملل در بغداد دو كشته برجاي گذاشت



ابرار :

رييس جمهوري : نبايد هيچ بهانه اي به دشمن بدهيم

هاشمي شاهرودي : هركس چشم طمع به اين كشور داشته باشد سيلي محكمي مي خورد

عضو شوراي مركزي كارگزاران : اصلاح طلبان به اشتباهاتشان اعتراف كنند

اعتماد :

از سوي دادسراي عمومي وانقلاب تهران: قاتل زهرا كاظمي شناخته شد

دبير شوراي عالي امنيت ملي : انتخابات آزاد، مشاركت و حضور مردم را در پي دارد

تاييد يا تكذيب استعفاي معاون فرهنگي وزير ارشاد

انتخاب :

محمد هاشمي : اصلاح طلبان اعتراف كنند

سيد محمد خاتمي : ايران جزيره ثبات

وزير تجارت ژاپن : به رغم فشارهاي آمريكا ژاپن ميدان نفتي آژادگان را مي خواهد

ايران:

خاتمي درمراسم رژه آغاز هفته دفاع مقدس: سرافرازانه ايستاده ايم

اخرين خبرها از پرونده زهرا كاظمي : يك كيفر خواست - يك واكنش

امين زاده معاون وزيرامور خارجه: بايد از اجماع عليه ايران جلوگيري كنيم

توسعه :

صدور كيفر خواست عليه باز جوي زهرا كاظمي، وزارت اطلاعات: عادلانه نيست

بهزيستي به كودكان خياباني مجوز كار مي دهد، معتمدي: 10 هزار كودك كار و 7 تا 8 هزاركودك خياباني از سطح خيابانها جمع آوري شده اند

حكم تخليه براي 90 مدرسه تهران: مهر، با بي مهري صاحبان مدراس آغاز شد

جام جم :

براي نيرومند شدن وافزايش توان ملي: خاتمي حق داريم پافشاري كنيم

با هدف ارتقاي سلامت خون در سراسر كشور اجرا مي شود: آزمايش اجباري "هموگلوبين" قبل از اهداي خون

در آغاز سال تحصيلي جديد: حكم تخليه 90 مدرسه صادر شد

جمهوري اسلامي :

رييس جمهور در مراسم رژه واحد هاي نمونه نيروهاي مسلح : نيرومند شدن بر پايه فناوري روز را حق مسلم خود مي دانيم

فرمانده كل سپاه: اجازه نمي دهيم هيچ قدرتي به ما روز بگويد

سيد حسن نصراله دبير كل حزب اله لبنان: ديپلماتهاي ايراني در بند رژيم صهيونيستي زنده اند

جوان :

درمراسم رژه نيروهاي مسلح، خاتمي: قوي شدن درهمه عرصه ها را حق خود مي دانيم

بانك جهاني تحولات اقتصادي ايران را ستود

آغاز پيش خريد يك سوم شمارگان از ناشران كتاب دفاع مقدس: مركز تخصصي فروش وتوزيع كتاب دفاع مقدس گشايش يافت

جهان اقتصاد :

با كاهش 31 درصدي فقر نسبت به سال 1357 ؛ بانك جهاني از تحولات اجتماعي و عمراني ايران تقديركرد

براساس تصويب نامه هيات وزيران: وارد كنندگان خودرو تا 30 ميليون ريال تخفيف مي گيرند

پوتين درباره برنامه هسته اي ايران: دولت ها از حرف هاي بيهوده دست بردارند

حمايت :

رييس قوه قضاييه: هر كس طمعي به ايران داشته باشد سيلي محكمي از اين ملت مي خورد

رييس مجتمع قضايي خانواده: بيش از 80 درصد طلاقها به درخواست زنان صورت مي گيرد

سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران: گنجاندن نفت در برنامه WTO اوپك را تهيد مي كند

حيات نو:

گزارش بانك جهاني از تحولات اجتماعي و عمراني در ايران: كاهش افراد زير خط فقر از 47 به 16 درصد

تحليل معاون وزيرخارجه از شرايط جديد بين المللي : اعتماد سازي فرصت را از آمريكا مي گيرد

نامه وزير بازرگاني به رييس جمهور درمورد عدم تخصيص يارانه كالاهاي اساسي

خبر :

خاتمي در مراسم رژه نيروهاي مسلح : اشغالگران دربحراني كه خود آفريده اند دست و پا مي زنند

سردار صفوي : اجازه نمي دهيم هيچ قدرتي به ما زور بگويد

درخواست وزير مسكن شوراي حكومت انتقالي عراق : تهران در مناقصات بازسازي عراق شركت كند

خراسان :

درمراسم رژه نيروهاي مسلح عنوان شد ، خاتمي : با هياهو از مسير خود منحرف نمي شويم

بانك جهاني : ايران دررشد اقتصادي و عدالت اجتماعي موفق بوده است

نرخ سود بانكي يكسان مي شود



دنياي اقتصاد :

دري نجف آبادي به اظهارات اخير مقامات وزارت اقتصاد پاسخ داد: مخالفت مجدد "ديوان عدالت اداري" باخصوصي سازي بانك هاي دولتي

با راه اندازي فولاد ميبد: بخش خصوصي وارد صنايع بالا دستي فولاد شد

"سود بانكي "در برنامه چهارم تك نرخي مي شود

رسالت :

رييس جمهور درجمع يگانهاي نمونه ارتش و سپاه مطرح كرد: پافشاري براي نيرومند شدن بر پايه فناوري روز

واشنگتن پست: ايران موشك شهاب 3 را در معرض نمايش قرار داد

حبيب اله عسكراولادي دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي: هدف انقلاب نزديك شدن به آرمان بعثت بود

سياست روز :

رييس جمهور درمراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس: باهياهوي ديگران از مسير خود منحرف نمي شويم

200 استاد دانشگاه درنامه اي به رييس جمهور مطرح كردند: پروتكل الحاقي از كاپيتولاسيون خطرناك تر است

بازتاب نمايش موشك شهاب 3 در واشنگتن پست

شرق :

مواضع آمريكا و فرانسه درموردتاسيسات اتمي ايران يكي است، شيراك: ايران درها را باز كند

معاون وزير امور خارجه: پذيرش پروتكل به مصلحت ماست

پيشنهاد ايران؛ نژاد حسينيان نامزدها پست در اوپك

كار وكارگر :

رييس ديوان عدالت اداري: خصوصي سازي بانكهاي دولتي غيرقانوني است

صدورحكم تخليه 90 مدرسه در شروع سال تحصيلي : دانش آموزان به شيفت دوم يا سوم ساير مدارس منتقل مي شوند

بيانيه سازمان دانشجويان حزب اسلامي كار

مردم سالاري :

اسوشيتدپرس: پوتين، بوش را بر سر ايران به چالش مي كشاند

سيد محمد خاتمي درمراسم رژه نيروهاي مسلح: هياهوگران بايد از روش خود دست بردارند

وارد كنندگان خودرو تخفيف 15 تا 30 ميليون ريالي دريافت مي كنند

نسيم صبا:

خاتمي درمراسم رژه نيروهاي مسلح: به احدي اجازه تجاوز به ميهن و انقلاب مان رانمي دهيم

علي مرزوعي: جنبش دانشجويي نقش خود را از دست داده است

محسن رهامي: اختلافات دروني جبهه دوم خرداد آسيب جدي به موفقيت آن خواهد زد

همبستگي :

خانمي در رژه باشكوه نيروهاي مسلح: ملت ايران هزينه حركت در مسير استقلال و آزادي را مي پردازد

جدال شيراك و شرودر با بوش در مجمع عمومي سازمان ملل

عدم اجراي مصوبه يارانه كالاهاي اساسي موجب گراني وتنش هاي اجتماعي مي شود

همشهري :

گفتگو با هاشمي رفسنجاني: جنگ اين گونه تمام شد

اغاز ساخت پنج پل بزرگ در تقاطع هاي پرترافيك تهران

رييس جمهوري درمراسم آغاز هفته دفاع مقدس: ايران مدافع صلح ثبات و منطقه عاري از سلاح هسته اي است

ياس نو :

درواكنش به اطلاعيه دادسراي تهران درباره ضارب زهرا كاظمي، وزارت اطلاعات: دلايل خود را به افكار عمومي اعلام مي كنيم

محسن امين زاده با اشاره به قطعنامه اخير شوراي حكم عنوان كرد: بايد مانع شكل گيري اجماع عليه ايران شويم

وكيل متهمان قتل هاي محفلي كرمان درگفتگو با ياس نو: متهمين از برخي سخنراني ها الهام گرفته اند

