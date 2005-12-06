به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در برنامه اين هفته نشست كانون معناگراي بنياد سينمايي فارابي، پس از نمايش "چه رؤياهايي ميآيند" به كارگرداني وينسنت وارد، خسرو دهقان و محمدتقي فهيم فيلم را تحليل و بررسي ميكنند.
نمايش فيلم راس ساعت ده صبح آغاز و سپس جلسه پرسش و پاسخ با حضور كارشناسان و ميهمانان برگزار ميشود.
"چه رؤياهايي ميآيند" محصول سال 1998 امريكا و درباره زندگي دكتري به نام كريس نيلسن است كه بعد از مرگ دو فرزندش به همراه همسرش آني ادامه زندگي را بسيار دشوار ميبينند. وقتي كريس ميميرد و به بهشت ميرود، در آنجا درمييابد زندگي بسيار شگفتانگيزتر از آني است كه بتوان تصور كرد.
فيلمنامهنويس "چه رؤياهايي ميآيند" را رونالد باس بر اساس رماني از ريچارد ماتيسن نوشته و ادواردو سرا مدير فيلمبرداري آن بوده است. رابين ويليامز، آنابلا سيورا، كوبا گودينگ جونيور و مكس فن سيدو از جمله بازيگران فيلم هستند.
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