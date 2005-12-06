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۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

در كانون فيلم معناگرا "چه رؤياهايي مي‌آيند"

برنامه شانزدهمين جلسه كانون فيلم معناگرا اختصاص به نمايش و تحليل فيلم "چه رؤياهايي مي‌آيند" دارد كه روز جمعه 18 آذر در سينما فرهنگ برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در برنامه اين هفته نشست كانون معناگراي بنياد سينمايي فارابي، پس از نمايش "چه رؤياهايي مي‌آيند" به كارگرداني وينسنت وارد، خسرو دهقان و محمدتقي فهيم فيلم را تحليل و بررسي مي‌كنند.

نمايش فيلم  راس ساعت ده صبح آغاز و سپس جلسه پرسش و پاسخ با حضور كارشناسان و ميهمانان برگزار مي‌شود.

"چه رؤياهايي مي‌آيند" محصول سال 1998 امريكا و درباره زندگي دكتري به نام كريس نيلسن است كه بعد از مرگ دو فرزندش به همراه همسرش آني ادامه زندگي را بسيار دشوار مي‌بينند. وقتي كريس مي‌ميرد و به بهشت مي‌رود، در آنجا درمي‌يابد زندگي بسيار شگفت‌انگيزتر از آني است كه بتوان تصور كرد.

فيلمنامه‌نويس "چه رؤياهايي مي‌آيند" را رونالد باس بر اساس رماني از ريچارد ماتيسن نوشته و ادواردو سرا مدير فيلمبرداري آن بوده است. رابين ويليامز، آنابلا سيورا، كوبا گودينگ جونيور و مكس فن سيدو از جمله بازيگران فيلم هستند.

کد مطلب 262216

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