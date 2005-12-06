بانك توسعه اسلامي خطوط اعتباري ويژه اي به بانك توسعه صادارت اختصاص داد

بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" نوروزكهزادي دراين سمينارگفت: بانك توسعه صادرات خط اعتباري ويژه اي را با هدف رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مسلمان و تحكيم همبستگي هاي اقتصادي و سياسي از بانك توسعه اسلامي دريافت نموده است.

وي تصريح كرد: صادركنندگان ايراني مي توانند با مراجعه به اين بانك از تسهيلات ويژه براي تامين مالي صادرات كالاهاي غير نفتي به سراسر جهان استفاده كنند.

كهزادي افزود: روش مالي كالاهاي صادراتي بر مبناي اصول و ضوابط بانكداري اسلامي صورت مي گيرند.

عضو شوراي عالي صادرات كشور گفت: تسهيلات مذكور به كالايي كه حداقل 30 درصد ارزش افزوده آنها در كشور ايجاد شده باشد تعلق مي گيرد.

مدير عامل بانك توسعه صادرات افزود: دوره بازپرداخت كالاي مصرفي حداكثر 24 ماه ، مواد اوليه و كالاي واسطه حداكثر 36 ماه، كالاي سرمايه اي حداكثر 60 ماه پس از پرداخت تسهيلات به صادركننده انجام مي شود.

وي گفت: نرخ سود اين تسهيلات يك ساله لايبور به اضافه حاشيه سود است كه مقدار حاشيه سود به اعتبار خريدار، شرايط حاكم بر بازار، سررسيد تسهيلات اعطايي و ساير عوامل موثر در ريسك بستگي دارد.

در اين سمينار، اقبال آزاد نماينده بانك توسعه اسلامي نيز درباره نحوه استفاده از خط اعتباري مذكور سخناني را بيان داشت.

گفتني است بانك توسعه اسلامي يكي از نهادهاي تخصصي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي است كه بانك توسعه صادرات ايران نمايندگي ملي اين بانك را در طرح تامين مالي صادرات بر عهده دارد.