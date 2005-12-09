دكتر حميدرضا اردلان در گفتگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "آنچه امروز به عنوان موسيقي سنتي مطرح است سنتي نيست، بلكه استنباط و تعبير موزيسين از سنت است. به طور مثال آيا جامعه با سنت گذشته مساوي و در يك راستا است كه موسيقيدان ما بر اساس فرهنگ سنتي گذشته عمل كند؟"

اردلان افزود: "زماني كه سر ما در مقابل معماري بي‌هويت تهران، گوش ما در مقابل آلودگي صوتي، ريه‌هاي ما در برابر آلودگي هوا قرار دارد، بدين معناست كه زندگي فعلي ما با گذشته تباين دارد. بنابراين و در چنين شرايطي، باطن انسان‌ها يك باطن جستجوگر نيست و بيشتر در جستجوي نان است و اگر فرصتي پيدا كند، به جستجوي معرفت مي‌رود".

وي افزود: "موسيقيدان نمي‌تواند خط مشي اصلي را مشخص كند، بلكه مي‌تواند مبلغ موسيقي اصيل باشد و مخاطب را به فرهنگ سنتي و نگاه جمع‌گرايانه فراخواند. چرا كه معماري، نقاشي و موسيقي، جزيي از فرهنگ است و در دوران فرهنگي مي‌تواند همه اجزاء را تحت تاثير قرار دهد".

به گفته اردلان، استقبال از موسيقي به ظاهر سنتي در برهه كنوني، به نگاه خيالي و ذهني برمي‌گردد، يعني نگاهي كه در نتيجه فروپاشي مقام جمع به وجود آمده است. در چنين شرايطي، موسيقيدان در ذهن خود و نه ذهن جامعه، به توليد نغمات موسيقي مي‌پردازد و از جامعه تاثير نمي‌پذيرد.

حميدرضا اردلان درپايان گفت: "پرسش درباره موسيقي منفك از ديگر امور، نظير تفكر حاكم بر جامعه و ديگر مسائل اجتماعي، معيشتي و فرهنگي قابل تحليل نيست. معضل‌هايي چون آلودگي هوا، بيكاري، آلودگي صوتي، ترافيك و ... فرايند جاري يك جامعه است كه بر يكديگر و طبعاً بر موسيقي و فرهنگ نيز تاثير مي‌گذارند".