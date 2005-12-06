جشنواره سراسري علوم قرآني ويژه خدام آستان قدس رضوي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد حجت الاسلام حسيني رئيس اداره علوم قرآني و حديث آستان قدس رضوي هدف از برگزاري اين جشنواره را نشر و تبيين معارف علوم قرآني و ترويج فضيلت ها و ارزشهاي ناب اسلامي در بين كاركنان ، خدام و خانواده هاي آنان اعلام كرد .
حجت الاسلام حسيني افزود : اين جشنواره در چهار رشته علوم و فنون قرائت ، علوم و معارف قرآني ، علوم و معارف حديث و بخش هاي ويژه جشنواره برگزار مي شود .
رئيس اداره علوم قرآني و حديث آستان قدس رضوي پژوهشهاي قرآني ، حفظ و مفاهيم نهج البلاغه ، حديث رضوي و سيره امام رضا (ع) را از ديگر بخش هاي اين جشنواره اعلام كرد و افزود : اين جشنواره بخش ويژه اي براي شركت مديران و رؤساي اداره هاي آستان قدس رضوي دارد .
حجت الاسلام حسيني گفت: شركت كنندگان بخش ويژه در رشته مفاهيم نهج البلاغه با يكديگر رقابت مي كنند .
رئيس اداره علوم قرآني و حديث آستان قدس رضوي افزود : تاكنون حدود 3500 نفر از خادمان و كاركنان و خانواده ها آنان در اين جشنواره نام نويسي كرده اند .
جشنواره سراسري علوم قرآني و حديث ويژه كاركنان آستان قدس 18 آذر ماه در دارالقرآن كريم واقع در صحن جمهوري اسلامي حرم مطهر رضوي برگزار مي شود.
نظر شما