۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

همزمان با ولادت حضرت رضا (ع)؛

جشنواره سراسري علوم قرآني ويژه خدام آستان قدس رضوي برگزار مي شود

چهارمين جشنواره سراسري علوم قرآني و حديث ويژه كاركنان و خدام آستان قدس رضوي همزمان با ايام ولادت حضرت رضا (ع)، 18 آذرماه برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد حجت الاسلام حسيني رئيس اداره علوم قرآني و حديث آستان قدس رضوي هدف از برگزاري  اين جشنواره را  نشر و تبيين  معارف علوم قرآني  و ترويج فضيلت ها و ارزشهاي ناب اسلامي در بين كاركنان ، خدام و خانواده هاي آنان اعلام كرد .

حجت الاسلام حسيني افزود : اين جشنواره در چهار رشته علوم و فنون قرائت ، علوم و معارف  قرآني ، علوم و معارف حديث  و بخش هاي ويژه  جشنواره برگزار مي شود .

رئيس اداره علوم قرآني  و حديث آستان قدس رضوي پژوهشهاي قرآني ، حفظ و مفاهيم نهج البلاغه ، حديث رضوي  و سيره امام رضا (ع)  را از ديگر بخش هاي اين جشنواره  اعلام كرد و افزود :  اين جشنواره  بخش ويژه اي  براي شركت مديران  و رؤساي  اداره هاي آستان قدس رضوي دارد .

حجت الاسلام حسيني گفت: شركت كنندگان بخش ويژه  در رشته مفاهيم  نهج البلاغه با يكديگر رقابت مي كنند .

رئيس اداره علوم قرآني و حديث آستان قدس رضوي  افزود : تاكنون حدود 3500 نفر از خادمان و كاركنان  و خانواده ها آنان در اين جشنواره  نام نويسي كرده اند .

جشنواره سراسري علوم  قرآني و حديث ويژه  كاركنان آستان قدس 18 آذر ماه در دارالقرآن كريم واقع در صحن  جمهوري اسلامي  حرم مطهر رضوي برگزار مي شود.

 

 

