شكوه باروك به نمايش در آمد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" گالري برگ از اول مهر ماه آثار عكاسي" ولاديمير اوهر" را با همكاري سفارت چك برگزار مي كند ." ولاديمير اوهر" رئيس دپارتمان عكاسي انيستيتو دولتي مرمت بناهاي تاريخي چك است .

اين هنرمند علاقه ويژه اي به عكاسي از آثار و ابنيه ساخته شده با سبك معماري باروك دارد . اوهر در اين نمايشگاه برداشت خود از زندگي و آثار هنري قرون 17 و 18 ميلادي منطقه بوهميا را كه در آن زمان تحت تاثير هنر باروك بوده است به نمايش گذاشته است . آثار به نمايش در آمده در اين نمايشگاه، معماري باروك را در سه بخش معماري بيروني ، معماري داخلي و جزئيات به نمايش در آورده است . اين نمايشگاه پيش از اين در كشور هاي چك ، آلمان ، اسپانيا، فرانسه، اتريش ، مجارستان ، امريكا، روماني، بلژيك ، فيليپين و كره به نمايش درآمده است .

كالري برگ همچنين در اول مهر به شكل همزمان اقدام به برپايي دو نمايشگاه ديگراز آثار نقاشي آبستره شيرين اتحاديه و فيگوراتيو اكسپرسيوهاي عباس جديدي ميلاني نيزنموده است .

اين نمايشگاه ها تا 10 مهر برپا خواهند بود .