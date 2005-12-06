مبارزه با فساد بايد آرمان دانشجو باشد // دانشجويان اجازه ندهند، نغمه هاي مغاير با وحدت در دانشگاه ها شنيده شود // عدالت طلبي جز لاينفك دانشجويان است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر "غلامعلي حداد عادل" صبح امروز در دومين نشست دبيران كانون هاي دانشجويي سراسر كشور با اشاره به پيام "آيت الله جوادي آملي" كه در گشايش اين نشست قرائت شد، افزود: آن كدام سنت و سابقه و سرمايه اي است كه امكان داده تا در كشور خودمان امسال آيت الله جوادي آملي را داشته باشيم. وي در دانشگاه ها درس نخوانده بلكه در حوزه علميه مشغول به تحصيل بوده است. حوزه علميه اي كه بدون تقليد از شرق و غرب از آن خود ماست و عمري برابر با اسلام دارد.

وي گفت: پيام ايشان بنده را به ياد سدهاي عظيمي مي اندازد كه درياچه عظيمي پشت آن وجود دارد. فشار آبي كه از دريچه اين سد بيرون مي آيد ناشي از عظمت درياچه است. پيام ايشان حاصل 1400 سال بهره مندي نيكان ما از مشكلات فراوان اسلام است كه قرن به قرن در دانشگاه هاي اصيل ما كه همان حوزه هاي علميه است پرورده شده و امروز آيت الله "جوادي آملي" اين سرمايه را نسل به نسل منتقل مي كند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به 16 آذر و اداي احترام به سه شهيد دانشكده فني دانشگاه تهران اظهار داشت: همه دانشجويان در راه استقلال كشور جان خود را فدا كردند و امروز نيز راه آنها ادامه مي يابد.

وي در خصوص وظايف دانشگاه ها در كشور تصريح كرد: اولين وظيفه دانشگاه توليد دانش و پيشبرد علم است. اداره كشور بدون علم ممكن نيست و ادامه زندگي در جهان معاصر بدون پيشرفت علمي ميسر نيست. عقب ماندگي علمي، عقب ماندگي اقتصادي و ضعف سياسي را به دنبال دارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي وظيفه ديگر دانشگاه را تامين مدير براي اداره كشور دانست و افزود: مديران فعلي كشور 10 يا 20 سال پيش دانشجو بودند. شما نيز در آينده گوشه اي از كشور را در دست خواهيد گرفت. مديران از دانشگاه وارد سطح مديريتي مي شوند.

"حداد عادل" اضافه كرد: دانشگاه هميشه و در همه جاي دنيا مكاني براي انجام فعاليت هاي سياسي بوده است. دانشگاه زنده دانشگاهي است كه نسبت به مسائل كشور فكر مي كند و حساس است. چگونه ممكن است دانشگاه براي اداره كشور مديرتامين كند اما به مسائل سياسي فكر نكند. دانشجو بايد با انديشه در مسائل سياسي، خود را براي خدمت به كشور آماده كند. اين مسئله به خصوص در كشورهاي استعمار زاده و جهان سوم بيشتر مشاهده مي شود. در كشورهايي مثل كشور ما نيز هميشه وجدان بيدار دانشجو فعال بوده است. دانشجويان در مبارزات ضد استعماري و ضد استبدادي در كشورهايي آسيايي و آفريقايي نقش مهمي را ايفا كرده اند.

وي تاكيد كرد: در كشور ما نيز نقش دانشجويان در 16 آذر يكي از هزاران روز تلخ دانشگاهي است ارزنده و مهم به شمار مي آيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: دانشجويان در بهمن سال 57 به نداي امام پاسخ مثبت دادند و در انقلاب شريك بودند. پس از آن نيز در اداره كشور فعال بودند و به امام كمك كردند و بار سنگين انقلاب را بر دوش كشيدند.



وي اضافه كرد: امام راحل (ره) از آغاز نهضت، به نقش دانشگاه توجه داشته و با اينكه دانشگاهي نبوده دانشگاه را به خوبي مي شناخته است. آنچه ما از آغاز مشروطه تا كودتاي رضا خان در كتاب ها خوانده ايم امام (ره) به چشم خود ديده و از نزديك تجربه كرده است. جواني ايشان مقارن با 15 سال فاصله بين انقلاب مشروطه و كودتاي رضا خان بوده و شاهد سقوط و ظهور رضاخان، ملي شدن صنعت نفت، كاميابي و ناكامي روحانيت، پيدايش تجدد و دانشگاه ها بوده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار داشت: امام (ره) از آغاز حوزه و دانشگاه را با ديده محبت نگريسته و هر دو آنها را دو بال براي پيشرفت كشور ارزيابي كرده اند. ايشان همواره نگران نهضت هايي بودند كه جدايي اين دو را ترويج مي دادند.

حداد عادل با اشاره به بهمن 57 و حضور دانشجويان در انقلاب و حمايت آنها از روحانيت افزود: دانشجويان در اين روزها با تصديق رهبري، امام و روحانيت را حمايت كردند.

وي تأكيد كرد: دانشگاه به دليل نقش محوري خود در اداره كشور هميشه مورد نظر دشمنان بوده و آنها سعي بر جدا سازي اين مكان از نظام اسلامي داشته اند. دانشجويان هميشه هدف دشمنان هستند تا با هر ريسمان و طرفندي نسل جوان و دانشجو را به اسلام و انقلاب بدبين كنند.

حداد عادل با بيان اينكه دشمنان در سال هاي اخير تلاش كرده اند دانشگاه را منادي سكولاريزم و تفكيك دين از سياست بدانند، اظهار داشت: چه اميدهايي بسته بودند و چه تلاش هايي كردند تا همان الگوي مبارزاتي دانشجويان در قبل از انقلاب را در مقابل نظام انجام دهند. زماني كه صحبت از 16 آذر به ميان مي آمد ادعا داشتند كه دانشجو بايد همان طور كه آن روز در برابر نظام ايستاد اكنون نيز در برابر نظام اسلامي ايستادگي كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: دانشگاه دست رد به سينه دشمنان زد و با تداوم راه انقلاب امروز دانشجو و دانشگاه در وضعيت خوبي به سر مي برند.

وي افزود: بايد تلاش كرد و نگذاشت دشمنان تصور تسخير دانشگاه را داشته باشند. مبادا آنها در واشنگتن و لندن بناي جدايي دين از سياست را پايه گذاري كنند. تا شما دانشجويان هستيد اين اتفاقات در دانشگاه ها رخ نمي دهد.

حداد عادل تصريح كرد: دانشجويان بايد در درجه اول تكيه بر استقلال كشور را مد نظر قرار دهند. بيگانه ستيزي نيز توسط قشر دانشجو در جريان انرژي هسته اي روشن كرد كه دانشجو مسائل امنيتي و سياسي كشور و اهميت پافشاري مواضع رهبران كشور خود را به خوبي مي شناسد.

وي در خصوص توجه دانشجويان به انرژي هسته اي افزود: دانشجو از خود سئوال مي كند، چطور اسرائيل كه عضو آژانس هسته اي است و هيچ مقرراتي را در اين زمينه رعايت نكرده و اجازه نزديك شدن به نيروگاه هاي هسته اي خود را نمي دهد، در اين زمينه فعاليت مي كند اما ايران با رعايت تمامي موازين، حق ندارد به چرخه غني سازي هسته اي دست پيدا كند. اين مسئله با استقلال كشور منافات دارد و دانشجو كه مدافع اصلي استقلال كشور است بايد در راس اين جريان حضور داشته باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي حفظ وحدت و تماميت ارزي را از ديگر وظايف مهم دانشجويان دانست و تأكيد كرد: دانشگاه مكاني است كه از نقاط مختلف كشور در آن حضور دارند. مبادا اجازه دهيد، نغمه هاي مغاير با وحدت در دانشگاه ها شنيده شود.

وي عدالت طلبي را نيز جز لاينفك دانشجويان دانست و يادآور شد: دولت فعلي و به همراه وي مجلس شوراي اسلامي بر عدالت محوري پافشاري مي كننددانشجو كه مدافع اصلي استقلال كشور است بايد در راس اين جريان حضور داشته باشد.

حداد عادل با اشاره به نقش دانشجويان در حفظ خصوصيات فرهنگي كشور و فعاليت در حوزه هاي فرهنگي افزود: مبارزه با فساد بايد آرمان دانشجو باشد و بايد به ترغيب مسئولين در مبارزه با فساد تلاش كند.

وي با تأكيد بر اينكه ذهن دانشجو بايد به دنبال هويت مستقل ايراني و اسلامي خود باشد خاطرنشان كرد: دانشجو بايد با احراز هويت جايگاه خود را در كشور و دنيا بداند و با ديدي انتقادي به غرب بنگرد. نمي گويم هر آنچه غربي است كنار گذاشته شود، بلكه بايد همواره از موضع تفكر خود حق انتخاب داشته باشيم و با در نظر گرفتن مفاهيم اساسي مانند انسان، اخلاق و خانواده در در آنها پيشقدم هستيم، به غرب نگاهي انتقادي داشته باشيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: مبارزه با خرافات و سطحي نگري نيز كه يكي از آفت هاي بزرگ است، از مهمتيرين كارهايي است دانشجويان بايد به آن اهتمام ورزند.

وي تصريح كرد: آشنايي با انقلاب و تاريخ انقلاب از ضروريات است و دشمنان هميشه از نا آگاهي دانشجويان در اين زمينه استفاده كرده و با تكرار اصطلاحات و روش هايي سعي بر جدايي جوانان از انقلاب دارند.

حداد عادل با اشاره به اينكه مشكلات فعلي دانشجويان در برابر مشكلات دانشجويان زمان انقلاب ناچيز است، اظهار داشت: ما نيز در مجلس در مسير آرمان هاي دانشجويان قرار داريم و در حل مشكلات، آنها را ياري مي كنيم.

وي افزود: دانشجويان نبايد به هيچ حدي از علم قانع باشند و همواره در جذب دانشجويان سال اول بكوشند و به فكر دفاع از كشور باشند.